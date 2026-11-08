Phường Kiến Hưng: Lan tỏa sức mạnh đại đoàn kết từ cộng đồng dân cư

Phường Kiến Hưng tổ chức điểm Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại 4 tổ dân phố Đa Sỹ. Ảnh: Tuấn Điệp

Ngày hội có chủ đề “Phát huy sức mạnh nhân dân - Xây dựng khu dân cư đoàn kết, an toàn, ấm no, hạnh phúc”, gắn với các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam và chuỗi hoạt động “Tuần Văn hóa - Đại đoàn kết”, thiết thực kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam, nay là Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2026).

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc góp phần lan tỏa giá trị văn hóa truyền thống, tạo không khí vui tươi tại ngày hội. Ảnh: Tuấn Điệp

Thay mặt các tổ dân phố, ông Nguyễn Đình Dũng, Trưởng ban Công tác Mặt trận tổ dân phố Đa Sỹ 1 cho biết, thời gian qua, người dân tích cực hưởng ứng phong trào “Sáng - Xanh - Sạch - Đẹp”, duy trì 7 tuyến phố, tuyến ngõ tự quản, 2 đoạn đường hoa, các công trình tranh tường; tổ chức 103 đợt tổng vệ sinh môi trường, đồng thời vận động người dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội.

Lãnh đạo phường tặng hoa chúc mừng các tổ dân phố. Ảnh: Tuấn Điệp

Công tác an sinh xã hội, chăm lo các đối tượng chính sách và người có hoàn cảnh khó khăn được quan tâm thực hiện. 4 tổ dân phố đã vận động ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”; tổ chức thăm hỏi, tặng 137 suất quà cho gia đình chính sách, người có công, hộ có hoàn cảnh khó khăn, trẻ em và người cao tuổi, với tổng trị giá 41,1 triệu đồng. Ngoài ra, người dân còn đóng góp 24 triệu đồng cho các quỹ nhân đạo, từ thiện và hoạt động cứu trợ do cấp trên phát động.

Tại ngày hội, UBND phường Kiến Hưng công bố quyết định công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa năm 2026 đối với 3.222 hộ dân thuộc 4 tổ dân phố.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng phát biểu tại ngày hội. Ảnh: Tuấn Điệp

Phát biểu tại ngày hội, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết cho hay: Đa Sỹ là vùng đất giàu truyền thống văn hóa, lịch sử, nổi tiếng với nghề rèn truyền thống lâu đời.

Người dân nơi đây luôn phát huy tinh thần đoàn kết, gắn bó, nghĩa tình, cần cù và sáng tạo trong lao động, sản xuất. Đây là những giá trị quý báu được gìn giữ và phát huy trong quá trình xây dựng, phát triển quê hương.

Thời gian tới, cán bộ và nhân dân 4 tổ dân phố Đa Sỹ tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, nghĩa tình; tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, cuộc vận động, chung sức xây dựng khu dân cư ngày càng văn minh, giàu đẹp, góp phần vào sự phát triển chung của phường Kiến Hưng.

Trao quà tặng các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: Tuấn Điệp

Tại ngày hội, phường Kiến Hưng đã trao 10 suất quà trị giá 10 triệu đồng cho 10 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại 4 tổ dân phố Đa Sỹ 1, 2, 3, 4.

Lãnh đạo phường Kiến Hưng tham gia nhảy sạp cùng người dân, tạo không khí vui tươi, gần gũi tại ngày hội. Ảnh: Tuấn Điệp

Hoạt động nhảy sạp thu hút đông đảo người dân tham gia, góp phần tạo không khí vui tươi, đậm đà bản sắc văn hóa dân tộc tại ngày hội. Ảnh: Tuấn Điệp

Các đội tham gia trò chơi kéo co sôi nổi, thể hiện tinh thần đoàn kết, gắn bó giữa các tổ dân phố. Ảnh: Tuấn Điệp