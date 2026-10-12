Phường Kiến Hưng: Lan tỏa hào khí 80 năm LLVT Thủ đô qua những lời ca, tiếng hát

Lãnh đạo phường cùng đông đảo nhân dân trên địa bàn tham dự chương trình. Ảnh: Tuấn Điệp

Phát biểu ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Thủ đô Hà Nội, Trung tá Phạm Thế Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Kiến Hưng nhấn mạnh: Cách đây 80 năm, ngày 19-10-1946, Chiến khu XI được thành lập, đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Thủ đô Hà Nội.

Trải qua 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô đã không ngừng chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công, góp phần viết nên truyền thống vẻ vang “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.

Trung tá Phạm Thế Hùng phát biểu tại chương trình kỷ niệm. Ảnh: Tuấn Điệp

Phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô hôm nay tiếp tục rèn luyện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp.

Đêm văn nghệ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các tiết mục văn nghệ ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện lòng biết ơn đối với các thế hệ cha anh. Ảnh: Tuấn Điệp

Với sự tham gia biểu diễn của Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường, chương trình mang đến nhiều tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương, đất nước và hình ảnh người chiến sĩ. Các ca khúc, như: “Chúng tôi là người lính Bác Hồ”, “Chúng con canh giấc ngủ cho Người”, “Bác Hồ một tình yêu bao la”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Chiều biên giới”… đã góp phần tạo nên không khí hào hùng, vui tươi, phấn khởi.

Đêm văn nghệ góp phần khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước trong cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Kiến Hưng. Ảnh: Tuấn Điệp

Thông qua lời ca, tiếng hát và những điệu múa giàu cảm xúc, chương trình đưa khán giả trở về với những năm tháng hào hùng của dân tộc và Thủ đô, đồng thời thể hiện niềm tin, khát vọng, sức sống mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Kiến Hưng.