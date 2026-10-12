Phường Kiến Hưng: Lan tỏa hào khí 80 năm LLVT Thủ đô qua những lời ca, tiếng hát
Tối 12-10, tại khu vực Công viên X4, Khu đô thị Văn Phú, Đảng ủy, HĐND - UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Kiến Hưng (Hà Nội) tổ chức đêm văn nghệ với chủ đề “Hào khí Thủ đô - Vang mãi bản hùng ca”, chào mừng kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Lực lượng vũ trang (LLVT) Thủ đô Hà Nội (19/10/1946 – 19/10/2026).
Phát biểu ôn lại truyền thống 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Thủ đô Hà Nội, Trung tá Phạm Thế Hùng, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự phường Kiến Hưng nhấn mạnh: Cách đây 80 năm, ngày 19-10-1946, Chiến khu XI được thành lập, đánh dấu mốc son quan trọng trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của LLVT Thủ đô Hà Nội.
Trải qua 80 năm, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô đã không ngừng chiến đấu, hy sinh, lập nhiều chiến công, góp phần viết nên truyền thống vẻ vang “Quyết tử để Tổ quốc quyết sinh”.
Phát huy truyền thống của các thế hệ cha anh, cán bộ, chiến sĩ LLVT Thủ đô hôm nay tiếp tục rèn luyện phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, xây dựng lực lượng vững mạnh, chính quy, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, xây dựng Thủ đô Hà Nội ngày càng văn minh, hiện đại, giàu đẹp.
Đêm văn nghệ là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang, tri ân các thế hệ đi trước, đồng thời khơi dậy niềm tự hào, tình yêu quê hương, đất nước và ý thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
Với sự tham gia biểu diễn của Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ và Đoàn Thanh niên phường, chương trình mang đến nhiều tiết mục ca múa nhạc được dàn dựng công phu, ca ngợi Chủ tịch Hồ Chí Minh, tình yêu quê hương, đất nước và hình ảnh người chiến sĩ. Các ca khúc, như: “Chúng tôi là người lính Bác Hồ”, “Chúng con canh giấc ngủ cho Người”, “Bác Hồ một tình yêu bao la”, “Hà Nội niềm tin và hy vọng”, “Chiều biên giới”… đã góp phần tạo nên không khí hào hùng, vui tươi, phấn khởi.
Thông qua lời ca, tiếng hát và những điệu múa giàu cảm xúc, chương trình đưa khán giả trở về với những năm tháng hào hùng của dân tộc và Thủ đô, đồng thời thể hiện niềm tin, khát vọng, sức sống mới của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân phường Kiến Hưng.
Nguồn Hà Nội Mới: https://hanoimoi.vn/phuong-kien-hung-lan-toa-hao-khi-80-nam-llvt-thu-do-qua-nhung-loi-ca-tieng-hat-1760807.html