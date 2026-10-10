Phường Kiến Hưng kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam

Lãnh đạo phường Kiến Hưng tặng hoa chúc mừng Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường nhân kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống của Hội. Ảnh: Tuấn Điệp

Đây là dịp ôn lại chặng đường xây dựng, cống hiến và trưởng thành của Hội; tri ân các thế hệ cán bộ, hội viên, thanh niên đã đóng góp sức trẻ, trí tuệ và nhiệt huyết cho quê hương, đất nước, đồng thời khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc kế thừa, phát huy truyền thống.

Ôn lại truyền thống 70 năm của Hội, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường Kiến Hưng Lê Thị Ánh Dương nhấn mạnh trách nhiệm của tuổi trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát huy tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, thanh niên Kiến Hưng tiếp tục rèn luyện bản lĩnh, nâng cao tri thức, kỹ năng, chủ động thích ứng với chuyển đổi số, tích cực tình nguyện vì cộng đồng, góp sức xây dựng địa phương văn minh, hiện đại.

Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kiến Hưng Lê Thị Thanh Nhàn phát biểu chỉ đạo tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Tuấn Điệp

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kiến Hưng Lê Thị Thanh Nhàn ghi nhận những đóng góp của tuổi trẻ trong công tác chuyển đổi số, hướng dẫn người dân sử dụng VNeID, dịch vụ công trực tuyến, thanh toán không dùng tiền mặt; tham gia xây dựng văn minh đô thị, văn hóa công sở và các hoạt động “Ngày thứ Bảy tình nguyện”, “Chủ nhật xanh”.

Đồng chí Lê Thị Thanh Nhàn đề nghị tổ chức Hội và đoàn viên, thanh niên tiếp tục đẩy mạnh giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống; học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng thế hệ trẻ có bản lĩnh chính trị vững vàng, giàu lòng yêu nước, có lý tưởng cách mạng và trách nhiệm với gia đình, cộng đồng.

Phát động chương trình ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo và an sinh xã hội”. Ảnh: Tuấn Điệp

Tại lễ kỷ niệm, Thành đoàn Hà Nội trao Bằng khen tặng 2 tập thể, 2 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào thanh niên phường Kiến Hưng. Dịp này, Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam phường cũng phát động chương trình ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo và an sinh xã hội”.