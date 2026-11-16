Phường Kiến Hưng kiện toàn công tác tổ chức

Lãnh đạo phường Kiến Hưng trao quyết định bổ nhiệm Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường cho ông Nguyễn Năm Quang. Ảnh: Tuấn Điệp

Theo Quyết định số 2094/QĐ-UBND của UBND phường Kiến Hưng, ông Nguyễn Năm Quang, Phó Giám đốc Chi nhánh số 9 - Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội được tiếp nhận về công tác tại UBND phường Kiến Hưng và bổ nhiệm giữ chức vụ Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết đánh giá cao năng lực chuyên môn, kinh nghiệm thực tiễn của ông Nguyễn Năm Quang; bày tỏ tin tưởng, trên cương vị mới, ông Quang sẽ tiếp tục phát huy sở trường, nhanh chóng nắm bắt công việc, cùng tập thể Văn phòng HĐND và UBND phường thực hiện tốt nhiệm vụ tham mưu, phục vụ hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Nguyễn Năm Quang cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của lãnh đạo phường; tiếp tục nỗ lực phát huy kinh nghiệm công tác, giữ gìn sự đoàn kết, thống nhất trong tập thể, chủ động phối hợp với các phòng, ban, đơn vị, thực hiện tốt công tác tham mưu, góp phần cùng lãnh đạo phường hoàn thành các nhiệm vụ được giao.