Lãnh đạo phường Kiến Hưng khánh thành, bàn giao nhà đại đoàn kết cho bà Hoàng Thị Vân. Ảnh: PV

Bà Hoàng Thị Vân là hộ đơn thân, trước đây sinh sống trong ngôi nhà cấp 4 lợp mái tôn đã xuống cấp nghiêm trọng, điều kiện sinh hoạt và an toàn không bảo đảm. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đã phối hợp rà soát, lựa chọn gia đình bà Vân là hộ được hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết năm 2026.

Sau hơn 4 tháng triển khai, công trình đã hoàn thành với quy mô 2 tầng kiên cố, tổng diện tích sàn sử dụng 80m², bảo đảm điều kiện sinh hoạt ổn định, lâu dài cho gia đình.

Tổng kinh phí xây dựng ngôi nhà là 525 triệu đồng. Trong đó, nguồn kinh phí do phường Kiến Hưng vận động, ủng hộ và trao tặng là 300 triệu đồng; số kinh phí còn lại 225 triệu đồng do gia đình huy động từ người thân.

Theo Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Kiến Hưng Lê Thị Thanh Nhàn, bên cạnh sự chủ động của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, công trình hoàn thành có sự ủng hộ rất lớn của các tổ chức chính trị - xã hội, Chi bộ, Ban Công tác Mặt trận và nhân dân Tổ dân phố Đa Sỹ 4.

Thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường tiếp tục phối hợp rà soát các hộ có hoàn cảnh khó khăn, vận động các nguồn lực xã hội hóa, quan tâm triển khai hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ sinh kế, tạo việc làm, giúp các hộ khó khăn ổn định cuộc sống lâu dài và bền vững.