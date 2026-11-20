Đảng ủy phường Kiến Hưng tổ chức hội nghị triển khai các văn bản chỉ đạo của thành phố về dự án CT6 Kiến Hưng. Ảnh: Tuấn Điệp

Chiều 20-11, Đảng ủy phường Kiến Hưng tổ chức hội nghị triển khai Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND ngày 4-11-2026 của HĐND thành phố Hà Nội về xử lý các tồn tại tại Dự án đầu tư xây dựng Tổ hợp chung cư cao cấp và thương mại Bemes (CT6 Kiến Hưng).

Phân định rõ hạng mục được tồn tại và phải di dời

Báo cáo tại hội nghị, ông Phan Cao Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cho biết, thực hiện Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND và các quyết định 6301/QĐ-UBND, 6302/QĐ-UBND của UBND thành phố ban hành ngày 17-11-2026, dự án phân định cụ thể các hạng mục được tồn tại có điều kiện, phải di dời, phá dỡ và cải tạo, chỉnh trang.

Theo đó, 1.458 căn hộ từ tầng 4 đến tầng 32 tại ba tòa CT6A, CT6B, CT6C được tồn tại có điều kiện. Có 28 công trình nhà ở thấp tầng có hơn 50% diện tích xây dựng nằm ngoài đất quy hoạch hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội được phép tồn tại nhưng phải cải tạo, chỉnh trang theo phương án được cấp có thẩm quyền chấp thuận.

125 căn hộ tại tầng 2, tầng 3 khối đế của ba tòa nhà phải di dời để hoàn trả công năng theo quy hoạch hoặc chuyển đổi sang chức năng công cộng; 10 công trình nhà ở thấp tầng thuộc hai dãy liền kề phải di dời, phá dỡ.

Ông Phan Cao Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng. Ảnh: Tuấn Điệp

Thành phố yêu cầu hoàn thành di dời các hộ dân trước ngày 31-12-2027. Trước ngày 31-12-2028, phải hoàn thành việc hoàn trả, chuyển đổi công năng khối đế và diện tích sinh hoạt cộng đồng; phá dỡ các công trình không đủ điều kiện; cải tạo, chỉnh trang đô thị và xác nhận hiện trạng các công trình được tồn tại có điều kiện.

Việc cho phép tồn tại không đồng nghĩa với hợp thức hóa sai phạm. Chủ đầu tư, chủ sở hữu và người sử dụng phải thực hiện đầy đủ các điều kiện theo quy định. Trong đó, chủ đầu tư có trách nhiệm di dời, hoàn trả công năng, phá dỡ các công trình phải xử lý; bổ sung hạ tầng thiết yếu, bảo đảm an toàn kết cấu, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ và hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Để triển khai nhiệm vụ, UBND phường đã giao Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường xây dựng kế hoạch thực hiện; đồng thời yêu cầu Công ty cổ phần Sản xuất - Xuất nhập khẩu Bemes cung cấp hồ sơ pháp lý dự án trước ngày 10-12-2026. Phường dự kiến thành lập Tổ công tác trong ngày 21-11 để rà soát, kiểm đếm, lập phương án di dời, phá dỡ, cải tạo, chỉnh trang. Các đơn vị chuyên môn cũng đã phối hợp với Công an phường kiểm tra hiện trạng, lập sơ đồ công trình và xác định các hộ thuộc diện phải di dời.

Công khai các phương án, bảo đảm quyền lợi của người dân

Trung tá Phạm Văn Chung, Phó Trưởng Công an phường Kiến Hưng. Ảnh: Tuấn Điệp

Tại hội nghị, Trung tá Phạm Văn Chung, Phó Trưởng Công an phường Kiến Hưng cho biết, tình hình an ninh trật tự tại khu chung cư CT6 cơ bản ổn định. Người dân quan tâm nhất đến tiến độ giải quyết các tồn tại, phương án di dời, mức giá chi trả và quyền lợi hợp pháp của các hộ gia đình. Phần lớn cư dân cơ bản đồng thuận với mức giá đề xuất, song một số hộ có diện tích sở hữu lớn hoặc sinh sống tại nhà thấp tầng vẫn còn băn khoăn, chưa thống nhất.

Ông Mai Anh Đào, Bí thư chi bộ Tổ dân phố Hưng Thịnh 3 cho biết, chi bộ thường xuyên nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phối hợp tuyên truyền, vận động người dân. Cư dân cơ bản đồng thuận khi một số khu vực, trong đó có tòa CT6C, được giữ nguyên hiện trạng. Tuy nhiên, người dân mong muốn được làm rõ phương án chi trả, cách tính các khoản kinh phí đã đầu tư cải tạo nhà ở và chính sách tái định cư.

Ông Mai Anh Đào, Bí thư chi bộ Tổ dân phố Hưng Thịnh 3. Ảnh: Tuấn Điệp

Là cư dân tầng 2 tòa CT6A thuộc diện phải di dời, ông Ngô Quang Huấn, Tổ trưởng Tổ dân phố Hưng Thịnh 3, cho biết nhiều hộ đã sinh sống lâu năm, mong muốn được ở lại để ổn định cuộc sống, sinh kế và việc học tập của con em. Trường hợp phải di dời, người dân đề nghị sớm công bố phương án cụ thể, bảo đảm quyền lợi thỏa đáng, đồng thời làm rõ cơ sở pháp lý đối với những căn hộ đã được cấp giấy chứng nhận và trải qua nhiều lần giao dịch.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban quản trị tòa nhà CT6 ghi nhận sự đồng thuận của phần lớn cư dân. Tuy nhiên, các căn hộ tầng 2, tầng 3, nhất là khu vực nằm sâu bên trong khối đế, còn nhiều bất cập về điều kiện sinh hoạt, không gian bí bách, nhiệt độ cao do tập trung cục nóng điều hòa và nguy cơ mất an toàn phòng cháy, chữa cháy. Cư dân mong muốn được xem xét phương án chi trả thỏa đáng, bố trí nơi ở an toàn; trong đó, đề xuất nghiên cứu chuyển đổi sang các căn hộ tầng trên mà chủ đầu tư đã mua lại trước đây.

Ông Nguyễn Thanh Bình, Phó Trưởng ban quản trị tòa nhà CT6. Ảnh: Tuấn Điệp

Trao đổi về các kiến nghị, ông Phan Cao Đăng cho biết, với các hộ lựa chọn phương án nhận tiền, kinh phí sẽ được chi trả một lần; sau khi nhận đủ tiền, người dân có 90 ngày để bàn giao mặt bằng. Mức giá từ 53 triệu đến 56 triệu đồng/m2 do đơn vị tư vấn đề xuất được xác định trên cơ sở khảo sát các giao dịch bất động sản thực tế gần đây tại khu vực.

UBND phường sẽ làm việc với chủ đầu tư để xây dựng phương án di dời cụ thể, công khai để người dân theo dõi, thực hiện; đồng thời nghiên cứu kiến nghị bố trí các căn hộ tầng trên đã được chủ đầu tư mua lại cho các hộ thuộc diện di dời. Sau khi giải phóng mặt bằng, các diện tích này sẽ được hoàn trả công năng theo quy hoạch, gồm nhà trẻ, nhà sinh hoạt cộng đồng và khu thương mại, dịch vụ.

Bà Hoàng Thị Huyền Trang, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường đề nghị UBND phường sớm công khai các văn bản chỉ đạo để người dân tiếp cận thông tin chính thống; làm việc với chủ đầu tư xác định thời gian chi trả sau khi có quyết định xét xử của tòa án và thành lập bộ phận tiếp công dân để kịp thời tiếp nhận, giải đáp kiến nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng ghi nhận sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, nhất là cấp ủy chi bộ, tổ trưởng dân phố, Ban Công tác Mặt trận và các đoàn thể trong tuyên truyền, vận động, nắm bắt tình hình nhân dân, góp phần giữ ổn định an ninh trật tự tại khu chung cư.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quyết nhấn mạnh, quá trình triển khai Nghị quyết số 96/2026/NQ-HĐND cần tập trung ba nhóm nhiệm vụ: Di dời các hộ thuộc diện phải di dời; hoàn trả công năng các khu vực theo đúng quy hoạch; thực hiện nghĩa vụ tài chính đối với các hạng mục được tồn tại có điều kiện. Việc xử lý phải tuân thủ pháp luật, không hợp thức hóa sai phạm; bảo đảm quy hoạch, an toàn công trình, phòng cháy, chữa cháy và khả năng đáp ứng của hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, đồng thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng. Ảnh: Tuấn Điệp

Đồng chí Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu UBND phường hoàn thiện việc rà soát, kiểm đếm, lập danh sách các hộ bị ảnh hưởng, nắm đầy đủ thông tin nhân khẩu, hoàn cảnh và điều kiện sinh hoạt của từng gia đình. Phường cần công khai văn bản, kế hoạch, lộ trình thực hiện; thành lập Tổ tuyên truyền, vận động và tổ chức đối thoại trực tiếp với đại diện các hộ dân tại 125 căn hộ chung cư và 10 công trình nhà ở thấp tầng thuộc diện phải di dời, lắng nghe và tiếp thu các kiến nghị của người dân.

Công an phường được giao nhiệm vụ chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng phương án bảo đảm an ninh trật tự trong các hoạt động đối thoại, tuyên truyền, vận động và quá trình di dời. UBND phường phối hợp với chủ đầu tư xây dựng phương án di dời cụ thể cho từng trường hợp, thực hiện đúng quy định, thẩm quyền; nghiên cứu đề xuất hoán đổi căn hộ trên cơ sở phù hợp pháp luật và bảo đảm quyền lợi các bên.

Đặc biệt, phường cần xây dựng phương án bảo đảm an sinh xã hội, quan tâm việc khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe của người dân và việc học tập của con em các hộ phải di dời; tạo điều kiện để các cháu tiếp tục học tại các trường trên địa bàn nếu gia đình chuyển đến nơi ở mới.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quyết khẳng định, các kiến nghị của người dân tại hội nghị sẽ được tiếp thu, tổng hợp để đưa vào quá trình triển khai và kiến nghị chủ đầu tư, cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Mục tiêu là xử lý nghiêm các tồn tại theo quy định, đáp ứng yêu cầu chỉnh trang đô thị, đồng thời bảo đảm quyền lợi chính đáng của người dân và giữ vững ổn định địa bàn.