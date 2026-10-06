Phường Kiến Hưng khai trương chợ, tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt

Lãnh đạo phường Kiến Hưng thực hiện nghi thức khai trương mô hình chợ, tuyến phố thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Tuấn Điệp

Thực hiện đợt cao điểm 100 ngày chuyển đổi số của thành phố, UBND phường Kiến Hưng triển khai mô hình thanh toán không dùng tiền mặt tại các chợ dân sinh và tuyến phố kinh doanh, từng bước đưa phương thức thanh toán điện tử vào hoạt động mua bán hằng ngày.

Phát biểu tại lễ khai trương, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Phan Cao Đăng cho biết, việc triển khai mô hình nhằm khuyến khích người dân, hộ kinh doanh, tiểu thương hình thành thói quen thanh toán điện tử; xây dựng môi trường mua bán văn minh, hiện đại, minh bạch, thuận tiện, qua đó góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế số trên địa bàn.

Phố Tống Tất Thắng triển khai mô hình thanh toán không dùng tiền mặt. Ảnh: Tuấn Điệp

Với mô hình này, người dân có thể thanh toán nhanh chóng bằng cách quét mã QR hoặc chuyển khoản, đồng thời thuận tiện theo dõi các khoản chi tiêu. Đối với người bán, giao dịch điện tử giúp dễ dàng kiểm tra, quản lý doanh thu, hạn chế những rủi ro liên quan đến tiền giả, thất thoát hoặc mất mát tiền mặt.

Việc triển khai thanh toán không dùng tiền mặt cũng tạo nền tảng từng bước hình thành dữ liệu về hoạt động kinh doanh, hỗ trợ công tác quản lý thương mại, thuế, an toàn thực phẩm và xây dựng văn minh đô thị trên địa bàn phường.

Anh Nguyễn Văn Long, đại diện một hộ kinh doanh cà phê trên phố Tống Tất Thắng kỳ vọng mô hình sẽ tiếp tục được nhân rộng trên toàn phường. Theo anh, thanh toán không dùng tiền mặt có nhiều ưu điểm như hạn chế tiền giả, rút ngắn thời gian giao dịch, đồng thời tạo sự thuận tiện, gọn gàng trong quá trình mua bán.

Đến nay, phường Kiến Hưng đã gắn biển thanh toán không dùng tiền mặt tại chợ Văn La và 5 tuyến phố gồm: Tống Tất Thắng, Văn La, Phú La, Văn Khê và Cửa Quán. Đây là kết quả bước đầu, tạo cơ sở để phường tiếp tục duy trì, mở rộng mô hình trong thời gian tới.

UBND phường Kiến Hưng ra mắt “Ứng dụng bản đồ số phường Kiến Hưng”. Ảnh: Tuấn Điệp

Ngay sau lễ khai trương, UBND phường Kiến Hưng tổ chức ra mắt “Ứng dụng bản đồ số phường Kiến Hưng”. Được xây dựng trên nền tảng Map Solution, ứng dụng hình thành không gian dữ liệu trực quan, phục vụ công tác quản lý, điều hành của địa phương.

Hệ thống bản đồ số được xây dựng làm nền tảng dữ liệu chung, tích hợp nhiều lớp thông tin như ranh giới hành chính, đất đai, quy hoạch, văn hóa, an ninh, phòng cháy, chữa cháy... trên một giao diện thống nhất.

Với khả năng cập nhật dữ liệu từ hiện trường và trực quan hóa thông tin theo vị trí địa lý, hệ thống giúp lãnh đạo, cán bộ phường thuận tiện theo dõi, khai thác thông tin, nắm bắt tình hình địa bàn, qua đó nâng cao hiệu quả quản lý đô thị và phục vụ công tác điều hành.