Phường Kiến Hưng huấn luyện phòng cháy, chữa cháy cho lực lượng dân phòng

Quang cảnh lớp tập huấn. Ảnh: Tuấn Điệp

Thiếu tá Đặng Anh Tuân, Phó Trưởng Công an phường Kiến Hưng cho biết, phường Kiến Hưng có địa bàn rộng, dân cư đông, nhà ở và cơ sở sản xuất, kinh doanh đan xen, nhiều ngõ nhỏ, sâu, xe chữa cháy khó tiếp cận.

Vì vậy, việc xây dựng, củng cố lực lượng dân phòng là nhiệm vụ cấp bách nhằm phát huy phương châm “bốn tại chỗ”, kịp thời xử lý các tình huống cháy, nổ ngay từ ban đầu. Đây cũng là lực lượng nòng cốt trong báo cháy, cứu người và tuyên truyền, vận động nhân dân phòng ngừa cháy, nổ.

Đến nay, phường Kiến Hưng triển khai 27 đội dân phòng tại 27 tổ dân phố với 540 thành viên.

Đại diện phòng PC07 hướng dẫn cách sử dụng bình bột chữa cháy. Ảnh: Tuấn Điệp

Tại buổi tập huấn, các thành viên tổ dân phòng được trang bị kiến thức cơ bản về PCCC và CNCH, chức năng, nhiệm vụ của đội dân phòng; kỹ năng báo cháy, sử dụng phương tiện chữa cháy ban đầu, cứu người, hướng dẫn thoát nạn, nâng cao khả năng xử lý sự cố ngay từ ban đầu theo phương châm “bốn tại chỗ”.

Lực lượng dân phòng chủ động nắm chắc tình hình địa bàn, sẵn sàng tham gia xử lý các tình huống cháy, nổ, cứu nạn, cứu hộ khi có yêu cầu; vận động nhân dân trang bị bình chữa cháy, thiết bị báo cháy, mở lối thoát nạn thứ hai, phát hiện báo cáo công an phường về nguy cơ, vi phạm về PCCC.

Lực lượng dân phòng thực hành dập lửa bằng bình bột chữa cháy. Ảnh: Tuấn Điệp