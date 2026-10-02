Phường Kiến Hưng: Học tập suốt đời gắn với làm chủ công nghệ số

Tiểu phẩm tuyên truyền về kỹ năng sử dụng Internet an toàn. Ảnh: Tuấn Điệp

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Trần Mạnh Hải nhấn mạnh, trong xã hội hiện đại, khi tri thức và công nghệ không ngừng phát triển, học tập không còn giới hạn trong nhà trường, một độ tuổi hay một giai đoạn nhất định của cuộc đời.

Học tập suốt đời không chỉ là một phong trào khuyến học mà đã trở thành yêu cầu thiết thực của cuộc sống. Đặc biệt, trong bối cảnh chuyển đổi số và trí tuệ nhân tạo phát triển mạnh mẽ, mỗi người không chỉ cần biết sử dụng công nghệ mà còn phải có khả năng tìm kiếm, kiểm chứng, lựa chọn và sử dụng thông tin một cách an toàn, đúng mục đích, có trách nhiệm.

Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Trần Mạnh Hải phát biểu tại chương trình. Ảnh: Tuấn Điệp

Bà Trần Thị Lệ Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Phú La, Phó Giám đốc Trung tâm Học tập cộng đồng phường Kiến Hưng cho rằng, trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ số và trí tuệ nhân tạo, học tập thường xuyên, học tập suốt đời ngày càng trở thành nhu cầu thiết yếu.

Mỗi người có một nhu cầu học tập khác nhau. Học sinh học để trưởng thành, hình thành năng lực và thích ứng với cuộc sống; giáo viên học để đổi mới phương pháp, nâng cao chuyên môn và ứng dụng công nghệ vào giảng dạy; cha mẹ học sinh cũng cần trang bị kiến thức, kỹ năng để đồng hành và bảo vệ con trên môi trường số.

Bà Trần Thị Lệ Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Phú La phát biểu tại chương trình. Ảnh: Tuấn Điệp

Tại chương trình, Trung tá Đinh Quang Vũ, Phó Giám đốc Trung tâm Huấn luyện An ninh mạng - Bộ Công an, chia sẻ những kỹ năng sử dụng không gian mạng an toàn, đồng thời cảnh báo các thủ đoạn lừa đảo ngày càng tinh vi.

Theo Trung tá Đinh Quang Vũ, các đối tượng có thể lợi dụng công nghệ để tác động đến tâm lý, hành vi của người dùng nhằm chiếm đoạt tài sản. Một số thủ đoạn phổ biến là gửi tin nhắn giả mạo ngân hàng, thiết lập website giả để đánh cắp thông tin tài khoản, phát tán mã độc dưới dạng tệp cập nhật phần mềm nhằm kiểm soát thiết bị từ xa. Trung tá Đinh Quang Vũ khuyến cáo người dân không truy cập đường link lạ, không cung cấp thông tin cá nhân, tài khoản, mật khẩu, mã xác thực; không tự ý tải, cài đặt các tệp tin, phần mềm không rõ nguồn gốc.

Qua đó, chương trình góp phần lan tỏa tinh thần học tập suốt đời, đồng thời trang bị cho cộng đồng những kiến thức, kỹ năng cần thiết để chủ động thích ứng với xã hội số và sử dụng công nghệ an toàn, hiệu quả.

Trao học bổng và quà hỗ trợ học tập cho học sinh. Ảnh: Tuấn Điệp

Tại chương trình, các đơn vị đồng hành đã trao nhiều suất học bổng và phần quà hỗ trợ học tập dành cho học sinh trên địa bàn trị giá 500 triệu đồng.