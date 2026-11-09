Phường Kiến Hưng được giao làm chủ đầu tư dự án công viên 92ha

Phối cảnh dự án hạ tầng, hạng mục công trình Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông. Ảnh: BQLDA

Theo Quyết định 6031/QĐ-UBND việc điều chỉnh nhiệm vụ chủ đầu tư dự án Khu công viên văn hóa - vui chơi, giải trí, thể thao Hà Đông từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật và nông nghiệp thành phố Hà Nội (Ban QLDA TP) về UBND phường Kiến Hưng làm chủ đầu tư.

Báo cáo tại hội nghị bàn giao, bà Hồ Thị Vân Anh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Ban QLDA TP cho biết, đối với nguồn vốn phục vụ công tác giải phóng mặt bằng (GPMB), Ban QLDA TP có tờ trình về việc bố trí theo cơ chế thanh toán linh hoạt vốn bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất của dự án sử dụng vốn đầu tư công năm 2026 cấp thành phố, trong đó đề xuất kinh phí GPMB là hơn 519 tỷ đồng.

Bà Hồ Thị Vân Anh, Phó Trưởng phòng Kế hoạch Ban QLDA TP. Ảnh: Tuấn Điệp

Về công tác GPMB, tổng diện tích sử dụng đất của dự án khoảng 92,46ha; trong đó, diện tích đã GPMB là 52,87ha; diện tích đang thực hiện GPMB là 39,59ha.

Về hiện trạng mặt bằng, Ban QLDA TP đang bố trí một phần mặt bằng đã được GPMB làm bãi tập kết tạm đất đào cho 2 dự án khẩn cấp hồ điều hòa Phú Đô và hồ Mễ Trì (Đồng Bông 2). Ban QLDA TP đã báo cáo UBND thành phố Hà Nội chỉ đạo các sở, ngành liên quan hướng dẫn các thủ tục để sớm vận chuyển đất ra khỏi mặt bằng khi có yêu cầu khởi công dự án.

Tại hội nghị bàn giao, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Phan Cao Đăng cho biết, UBND phường Kiến Hưng sẽ phối hợp với các cơ quan chuyên môn xác định những nội dung cần điều chỉnh trong hồ sơ, quyết định đầu tư, thiết kế và dự toán (nếu có); chủ trì công tác GPMB, quản lý tiến độ, chất lượng, chi phí và giải ngân. Đồng thời, rà soát khối lượng công việc đã thực hiện, số vốn đã giải ngân, nhu cầu vốn còn lại.

Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Phan Cao Đăng phát biểu tại hội nghị bàn giao nhiệm vụ chủ đầu tư dự án công viên. Ảnh: Tuấn Điệp

UBND phường sẽ giao Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng phường trực tiếp phối hợp với các phòng, ban chuyên môn của Ban QLDA TP để tiếp nhận hồ sơ, tài liệu theo đúng chỉ đạo của thành phố, làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.