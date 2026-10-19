Phường Kiến Hưng dự kiến xây dựng trường THPT quy mô 45 phòng học giai đoạn 2026-2030

Phường Kiến Hưng đặt yêu cầu cấp thiết về quy hoạch, phát triển mạng lưới trường học đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh. Ảnh: Tuấn Điệp

Hằng năm, UBND phường chủ động phối hợp với các trường THCS trên địa bàn nắm bắt quy mô học sinh lớp 9 và số học sinh tham gia kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10. Đây là cơ sở để phường đánh giá nhu cầu trường lớp, tổng hợp tình hình và phản ánh với thành phố cùng các cơ quan chuyên môn trong quá trình rà soát, phát triển mạng lưới trường THPT công lập.

Ông Phan Cao Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cho biết, theo kế hoạch đầu tư xây dựng trường học giai đoạn 2026-2030, trên địa bàn phường Kiến Hưng có 5 dự án đầu tư xây mới trường học, trong đó có một dự án trường THPT tại ô quy hoạch 15-1, thuộc Quy hoạch phân khu đô thị S4. Dự án có diện tích khoảng 1,73ha, dự kiến quy mô 45 phòng học và 17 phòng bộ môn.

Hiện dự án đã được lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, đang thực hiện các thủ tục liên quan và chờ cân đối nguồn vốn theo quy định. Khi được triển khai, công trình sẽ góp phần bổ sung cơ sở vật chất giáo dục, tạo thêm điều kiện học tập cho học sinh trên địa bàn và khu vực lân cận.

Bên cạnh dự án trường THPT dự kiến xây dựng tại địa phương, UBND phường Kiến Hưng tiếp tục theo dõi định hướng phát triển mạng lưới trường THPT tại các khu vực lân cận theo danh mục xây dựng trường THPT trên địa bàn thành phố Hà Nội giai đoạn 2026-2030 và 2030-2050.

Việc theo dõi đồng bộ các dự án tại Kiến Hưng và khu vực lân cận là cơ sở để địa phương có thêm thông tin phục vụ đánh giá nhu cầu học tập, phối hợp rà soát quy hoạch và kiến nghị đầu tư phù hợp với tốc độ phát triển dân số.

Thời gian tới, UBND phường Kiến Hưng sẽ tiếp tục cập nhật tiến độ các dự án, tổng hợp nhu cầu thực tế hằng năm, đồng thời báo cáo, kiến nghị UBND thành phố Hà Nội, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng các cơ quan chuyên môn quan tâm trong quá trình triển khai quy hoạch và kế hoạch đầu tư.

Qua đó, từng bước hoàn thiện mạng lưới trường THPT công lập, góp phần đáp ứng nhu cầu học tập ngày càng tăng của nhân dân, tạo điều kiện để học sinh trên địa bàn và khu vực lân cận có thêm cơ hội tiếp cận giáo dục phổ thông.