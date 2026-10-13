Phường Kiến Hưng đối thoại với nhân dân, tập trung giải quyết kiến nghị từ cơ sở

Các đại biểu tham dự Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo phường Kiến Hưng với đại diện MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và nhân dân trên địa bàn. Ảnh: Tuấn Điệp

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường nhấn mạnh, đối thoại trực tiếp với nhân dân là nhiệm vụ quan trọng, thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong thực hiện phương châm gần dân, trọng dân, lắng nghe và giải quyết những vấn đề nhân dân quan tâm; đồng thời phát huy quyền làm chủ của nhân dân, thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”.

Báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Cao Đăng cho biết, có tổng số 39 kiến nghị, trong đó 36 kiến nghị thuộc thẩm quyền UBND phường, 1 kiến nghị thuộc Ủy ban MTTQ và các đoàn thể, 2 kiến nghị thuộc các cơ quan Đảng.

Tập trung xử lý vi phạm trật tự đô thị, giao thông

Tại hội nghị, các ý kiến tập trung vào những vấn đề dân sinh như trật tự đô thị, an toàn giao thông, kết nối giao thông, ngập úng cục bộ và hệ thống chiếu sáng.

Ông Phan Cao Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng báo cáo kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của nhân dân. Ảnh: Tuấn Điệp

Đối với tình trạng dừng, đỗ xe sai quy định, lấn chiếm lòng đường, vỉa hè để kinh doanh, tập kết hàng hóa tại các tổ dân phố Đa Sỹ 2, Hưng Thịnh 2, 3, 4, UBND phường đã giao Công an phường chủ trì, phối hợp với các lực lượng liên quan kiểm tra, xử lý các trường hợp cố tình vi phạm, tái phạm.

Về kiến nghị mở đường kết nối từ tổ dân phố Hưng Thịnh 4 sang khu vực Trường Tiểu học Kiến Hưng, UBND phường đã có văn bản đề nghị mở dải phân cách giữa và tổ chức nút giao điều khiển bằng đèn tín hiệu tại Km0+500 trên tuyến đường trục phát triển phía Nam tỉnh Hà Tây cũ. Hiện các sở, ngành chưa có văn bản trả lời; phường sẽ tiếp tục kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết.

Đại biểu phát biểu tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Tuấn Điệp

Rà soát, đề xuất giải pháp khắc phục ngập úng và chiếu sáng đô thị

Liên quan đến tình trạng ngập úng, qua rà soát, phường xác định 5 khu vực có nguy cơ ngập khi mưa lớn, gồm: khu TT1, TT2, TT18 khu đô thị Văn Phú; khu Nhà máy nước Ba La; khu ga Hà Đông, tổ dân phố Phú La 6; khu Ao đình Mậu Lương và đường vào khu tập thể Mộc Đức, tổ dân phố Hưng Thịnh 1. Nguyên nhân chủ yếu do địa hình thấp trũng, hệ thống thoát nước xuống cấp, mực nước sông Nhuệ dâng cao và một số đoạn kênh bị thu hẹp trong quá trình thi công dự án.

Để khắc phục, phường phối hợp với các đơn vị thoát nước kiểm tra, nạo vét cống, khơi thông dòng chảy; đề xuất cải tạo, nâng cấp hệ thống thoát nước và các tuyến kênh liên quan. Riêng khu vực Nhà máy nước Ba La, đã triển khai lắp đặt bổ sung một làn cống nhằm tăng khả năng thu và tiêu thoát nước.

Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng Chu Mạnh Hà phát biểu tại hội nghị đối thoại. Ảnh: Tuấn Điệp

Về kiến nghị liên quan đến hệ thống chiếu sáng trên đường Hoàng Đôn Hòa, UBND phường cho biết, tuyến đường đang tạm dừng thi công do chưa hoàn thành giải phóng mặt bằng, nên hệ thống chiếu sáng chưa được bàn giao quản lý, vận hành. Ngày 18-9-2026, UBND phường đã có văn bản đề nghị Sở Xây dựng Hà Nội tiếp nhận hệ thống chiếu sáng trên phố Văn La và phố Hoàng Đôn Hòa; sau khi có hướng dẫn, phường sẽ chỉ đạo các bộ phận chuyên môn triển khai thực hiện.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng phát biểu kết luận, yêu cầu nâng cao trách nhiệm, đẩy nhanh tiến độ giải quyết kiến nghị của nhân dân. Ảnh: Tuấn Điệp

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Quyết yêu cầu Văn phòng Đảng ủy phối hợp với Văn phòng HĐND và UBND phường rà soát, tổng hợp, phân loại các kiến nghị, xác định rõ cơ quan chủ trì, phối hợp và thời hạn giải quyết. UBND phường xây dựng kế hoạch, xác định phương án, lộ trình thực hiện từng nội dung thuộc thẩm quyền; kịp thời thông tin kết quả đến người dân, đồng thời chủ động đề xuất cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề vượt thẩm quyền.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quyết cũng đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cường lắng nghe, giải quyết những vấn đề dân sinh bức xúc; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phối hợp thông tin kết quả giải quyết kiến nghị, góp phần củng cố niềm tin và tạo sự đồng thuận trong nhân dân.