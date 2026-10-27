Phường Kiến Hưng đã giải ngân 77,1% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2026

Năm 2026, phường Kiến Hưng được thành phố bố trí hơn 101tỷ đồng để thực hiện 12 dự án đầu tư công. Tính đến ngày 23-10, phường đã giải ngân hơn 78 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 77,1%.

Theo báo cáo của UBND phường, hiện 7 dự án đang được gấp rút thi công; 1 dự án được đấu thầu trong tháng 10-2026, trong khi một số dự án, công trình quy mô nhỏ đã hoàn thành.

Dự án cải tạo Nghĩa trang Liệt sĩ Phú La. Ảnh: Tuấn Điệp

Ông Phan Cao Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cho biết, địa phương xác định trọng tâm đầu tư công là hoàn thiện hạ tầng thiết yếu, giải quyết những vấn đề tác động trực tiếp đến đời sống người dân, như giao thông, thoát nước, chiếu sáng, trường học và các công trình phục vụ sinh hoạt cộng đồng.

Ông Phan Cao Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng. Ảnh: Tuấn Điệp

Theo ông Nguyễn Trần Minh Anh, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư - hạ tầng phường Kiến Hưng, quá trình triển khai các dự án đầu tư công năm 2026 gặp một số khó khăn do phải thực hiện đầy đủ trình tự, thủ tục theo quy định trong bối cảnh mô hình chính quyền địa phương hai cấp mới đi vào hoạt động.

Ban đã rà soát, xây dựng tiến độ chi tiết cho từng công trình, xác định những nhiệm vụ trọng tâm và các khâu có nguy cơ ảnh hưởng đến tiến độ. Đồng thời, đơn vị chủ động phối hợp với các phòng chuyên môn, kịp thời báo cáo Đảng ủy, UBND phường để chỉ đạo tháo gỡ vướng mắc, đẩy nhanh việc thẩm định và cho ý kiến đối với hồ sơ dự án.

Cùng với đẩy nhanh tiến độ, việc kiểm soát chất lượng thi công được phường Kiến Hưng chú trọng. Ngoài đơn vị tư vấn giám sát riêng, địa phương phát huy vai trò giám sát của cộng đồng.

Cũng theo ông Nguyễn Trần Minh Anh, các công trình đã hoàn thành, đưa vào sử dụng đều góp phần cải thiện cơ sở vật chất, nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân. Trong đó, nhóm công trình phục vụ Ban Chỉ huy quân sự phường giúp cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt của cán bộ, chiến sĩ. Các dự án cải tạo trường học góp phần nâng cấp cơ sở vật chất, cải thiện điều kiện vệ sinh và môi trường, học tập cho học sinh.

Công trình nâng cấp, cải tạo Ban Chỉ huy Quân sự phường đã được đưa vào sử dụng. Ảnh: KH

Ông Phan Cao Đăng, Phó Chủ tịch UBND phường Kiến Hưng cho biết, từ nay đến hết năm 2026, phường Kiến Hưng phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao.