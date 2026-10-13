Phường Kiến Hưng công bố quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ

Đồng chí Nguyễn Tiến Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường tặng hoa chúc mừng các chi bộ mới thuộc phường Kiến Hưng. Ảnh: Tuấn Điệp

Tại hội nghị, đồng chí Phạm Thúy Hằng, Phó Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng công bố Nghị quyết số 23/NQ-HĐND của HĐND phường về việc thành lập, tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường.

Theo nghị quyết, 3 phòng chuyên môn hiện có được sắp xếp thành 5 phòng chuyên môn, gồm: Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội; Văn phòng HĐND và UBND phường.

Tại hội nghị, đồng chí Trần Mạnh Hải, Phó Chủ tịch UBND phường công bố các quyết định về công tác cán bộ tại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường.

Đồng chí Trần Mạnh Hải, Phó Chủ tịch UBND phường tặng hoa chúc mừng phòng mới sau sắp xếp. Ảnh: Tuấn Điệp

Theo đó, đồng chí Đào Quang Vinh Hiển được bổ nhiệm giữ chức Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; đồng chí Nguyễn Khắc Huy được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp; đồng chí Phạm Nguyên Trọng được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Kinh tế; đồng chí Nguyễn Minh Trường được giao giữ chức quyền Trưởng phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; đồng chí Nguyễn Phương Anh giữ chức quyền Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy và bố trí cán bộ nhằm bảo đảm các phòng chuyên môn sớm ổn định tổ chức, triển khai nhiệm vụ theo cơ cấu mới, đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành và phục vụ người dân, doanh nghiệp trên địa bàn.

Thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ mới, Trưởng phòng Nội vụ - Tư pháp Nguyễn Khắc Huy khẳng định, sẽ nghiêm túc chấp hành sự phân công của tổ chức, nêu cao tinh thần trách nhiệm, tận tụy phục vụ nhân dân. Đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện của lãnh đạo và sự phối hợp, hỗ trợ của đồng nghiệp để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Nguyễn Tiến Quyết phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Tuấn Điệp

Phát biểu giao nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Tiến Quyết, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng đề nghị UBND phường và các phòng chuyên môn khẩn trương ổn định tổ chức, hoàn thiện quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc; thực hiện bàn giao, tiếp nhận đầy đủ công việc, hồ sơ, tài liệu, bảo đảm hoạt động thông suốt, không ảnh hưởng đến người dân và doanh nghiệp.

Đối với 12 chi bộ mới thành lập, đồng chí yêu cầu nhanh chóng kiện toàn tổ chức, duy trì nền nếp sinh hoạt, phát huy vai trò lãnh đạo của tổ chức Đảng, gắn công tác xây dựng Đảng với thực hiện nhiệm vụ chuyên môn. Các đồng chí lãnh đạo phòng cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, sâu sát, chủ động phối hợp, kịp thời tháo gỡ khó khăn, không né tránh, đùn đẩy trách nhiệm.

Đồng chí Nguyễn Tiến Quyết cũng đề nghị toàn thể cán bộ, công chức, viên chức tăng cường đoàn kết, phối hợp, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, quyết tâm xây dựng bộ máy phường hoạt động thống nhất, hiệu lực, hiệu quả, phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.