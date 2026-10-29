Phường Kiến Hưng công bố các quyết định về công tác cán bộ

Lãnh đạo phường trao quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ tại hội nghị. Ảnh: Tuấn Điệp

Theo các quyết định được công bố, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Kiến Hưng Đào Quang Vinh Hiển được điều động giữ chức Trưởng phòng Hạ tầng – Đô thị và Môi trường; Phó Trưởng ban Xây dựng Đảng Vũ Minh Thu được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Văn hóa – Xã hội; Trung tá Phạm Thế Hùng giữ chức Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết phát biểu. Ảnh: Tuấn Điệp

Phát biểu giao nhiệm vụ, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Kiến Hưng Nguyễn Tiến Quyết đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm nhanh chóng nắm bắt nhiệm vụ, phát huy vai trò, trách nhiệm, bảo đảm hoạt động của các phòng, ban thông suốt, hiệu quả.

Tăng cường đoàn kết, phối hợp, hỗ trợ lẫn nhau trong thực hiện nhiệm vụ; phát huy tối đa năng lực chuyên môn, tinh thần chủ động, sáng tạo của đội ngũ cán bộ, công chức, đáp ứng yêu cầu phục vụ nhân dân.

Trong bối cảnh thời điểm cuối năm đang đến gần, Bí thư Đảng ủy phường yêu cầu các đơn vị tập trung rà soát, đôn đốc và hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2026; đồng thời chủ động xây dựng kế hoạch công tác năm tiếp theo, bảo đảm sự liên tục, hiệu quả trong chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ chính trị trên địa bàn.