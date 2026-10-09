Phường Khương Đình về đích giải phóng mặt bằng hồ Rẻ Quạt nhờ sức mạnh đồng thuận từ cơ sở

Quyết liệt trong chỉ đạo, sâu sát từ cơ sở

Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Rẻ Quạt được UBND quận Thanh Xuân (cũ) phê duyệt từ năm 2016, sau đó được điều chỉnh vào năm 2017. Đến năm 2025 và năm 2026, UBND phường Khương Đình tiếp tục ban hành các quyết định điều chỉnh dự án và điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án đầu tư công giai đoạn 2026-2030 trên địa bàn.

Phường Khương Đình đã hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật xung quanh hồ Rẻ Quạt chỉ trong thời gian 3 tháng. Ảnh: KĐ

Với tổng diện tích đất sử dụng 16.759m², tổng mức đầu tư hơn 206,5 tỷ đồng, dự án hướng tới cải tạo hồ theo hiện trạng thành hồ điều hòa, cải thiện vệ sinh môi trường, nâng cao điều kiện sống của người dân khu vực xung quanh. Cùng với đó, hệ thống kè hồ được xây dựng nhằm chống sạt lở, lấn chiếm; đường giao thông và đường dạo ven hồ được đầu tư đồng bộ, góp phần tạo cảnh quan đô thị văn minh.

Tuy nhiên, để hiện thực hóa những mục tiêu này, công tác giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ có ý nghĩa quyết định. Đây là dự án tồn đọng lâu năm, liên quan đến 113 trường hợp có đất bị thu hồi, gồm 110 hộ gia đình, cá nhân và 3 tổ chức. Trước khi phường triển khai thực hiện, UBND quận Thanh Xuân (cũ) đã phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và chi trả tiền cho 15 hộ gia đình, cá nhân.

Xác định đây là dự án trọng điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với công tác chỉnh trang đô thị, hoàn thiện hạ tầng giao thông và thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, Đảng ủy, HĐND, UBND phường Khương Đình đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, xác định giải phóng mặt bằng là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, cấp bách. Cả hệ thống chính trị được huy động vào cuộc, với yêu cầu triển khai công việc bài bản, có trọng tâm, trọng điểm; phân công rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc.

Điểm đáng chú ý trong quá trình thực hiện là vai trò trực tiếp của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền. Các đồng chí lãnh đạo phường thường xuyên xuống địa bàn, kiểm tra hiện trường, gặp gỡ, đối thoại với người dân để nắm bắt tình hình và chỉ đạo giải quyết những vấn đề liên quan đến xác nhận nguồn gốc đất, xây dựng phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, phá dỡ công trình và bàn giao mặt bằng.

Thay vì chỉ tập trung vào các thủ tục hành chính, chính quyền phường chú trọng tiếp xúc trực tiếp, lắng nghe ý kiến của các hộ dân, kịp thời xử lý những khó khăn phát sinh trong từng trường hợp. Cách làm này góp phần đưa công tác giải phóng mặt bằng đến gần người dân hơn, đồng thời tạo điều kiện để các chính sách được thông tin rõ ràng, đầy đủ, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của những người có đất bị thu hồi.

Theo Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn, kết quả lớn nhất trong công tác giải phóng mặt bằng dự án hồ Rẻ Quạt chính là sự đồng thuận, chia sẻ và ủng hộ của nhân dân. Để có được kết quả đó, phường luôn chú trọng công khai, minh bạch các chủ trương, chính sách, đối thoại trực tiếp nhằm kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc của người dân.

UBND phường Khương Đình đã tổ chức hội nghị bốc thăm căn hộ tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án. Ảnh: KĐ

Đồng thuận từ người dân, tháo gỡ điểm nghẽn hạ tầng

Nếu sự quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo tạo động lực cho quá trình triển khai thì sự đồng thuận của người dân chính là yếu tố quan trọng làm nên kết quả giải phóng mặt bằng dự án hồ Rẻ Quạt.

Xác định công tác tuyên truyền, vận động có vai trò then chốt, phường Khương Đình đã triển khai nhiều hình thức phù hợp với thực tiễn địa bàn, phát huy vai trò của hệ thống chính trị cơ sở, các tổ tuyên truyền, tổ trưởng tổ dân phố và lực lượng tham gia vận động. Việc kết hợp tuyên truyền tập trung với đối thoại trực tiếp, vận động từng trường hợp giúp người dân hiểu rõ chủ trương, chính sách, từ đó tạo sự thống nhất trong quá trình thực hiện.

Đối với những hộ thuộc diện được bố trí tái định cư, phường triển khai các bước theo quy định, bảo đảm công khai, dân chủ và minh bạch. UBND phường Khương Đình đã tổ chức hội nghị bốc thăm căn hộ tái định cư cho các hộ gia đình, cá nhân có đất bị thu hồi để thực hiện dự án, bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của các hộ dân thuộc diện được bố trí tái định cư. Quá trình bốc thăm diễn ra nghiêm túc, thuận lợi, nhận được sự đồng thuận, thống nhất cao của các hộ tham gia.

Cùng với công tác vận động, việc giải quyết các thủ tục bồi thường, hỗ trợ và tái định cư được tập trung thực hiện. Đến nay, UBND phường đã ban hành quyết định phê duyệt phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đối với 95/95 hộ gia đình, cá nhân thuộc diện phải lập phương án trong giai đoạn phường triển khai và 3/3 tổ chức. Phường cũng đã trình Sở Xây dựng Hà Nội ban hành quyết định bán nhà tái định cư cho 73/73 hộ gia đình, cá nhân đủ điều kiện bố trí; đến nay, Sở Xây dựng đã có quyết định bán nhà cho 14 hộ.

Trong công tác chi trả, UBND phường đã thông báo và tổ chức chi trả tiền cho 95/95 hộ dân và 2 tổ chức. Kết quả, 85/95 hộ gia đình, cá nhân đã nhận tiền bồi thường, với tổng số tiền 26,28 tỷ đồng. Đối với 10 trường hợp còn lại, các hộ đang hoàn thiện hồ sơ di sản thừa kế để nhận tiền theo quy định.

Đáng chú ý, theo báo cáo của UBND phường, trong quá trình triển khai, các hộ gia đình, cá nhân và tổ chức đều đồng thuận, nhận tiền bồi thường và bàn giao mặt bằng; không phát sinh đơn thư khiếu kiện. Đây là kết quả thể hiện nỗ lực của chính quyền cơ sở trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, đồng thời cho thấy hiệu quả của công tác tuyên truyền, vận động và đối thoại với người dân.

Việc cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng đã tạo điều kiện quan trọng để dự án chuyển sang các bước triển khai tiếp theo. Thời gian tới, phường Khương Đình tiếp tục chi trả tiền bồi thường, tiếp nhận bàn giao mặt bằng đối với các trường hợp còn lại. Phường phối hợp thông báo, hướng dẫn các hộ đủ điều kiện hoàn thiện thủ tục nhận nhà sau khi Sở Xây dựng ban hành quyết định bán nhà tái định cư. Phường cũng sẽ tiếp nhận mặt bằng, tổ chức phá dỡ công trình và bàn giao cho đơn vị thi công quản lý, triển khai xây dựng dự án.

Từ thực tiễn triển khai dự án hồ Rẻ Quạt có thể thấy, khi cấp ủy, chính quyền sâu sát cơ sở, chủ động đối thoại, công khai chính sách và kiên trì vận động, những khó khăn trong giải phóng mặt bằng từng bước được tháo gỡ. Sự đồng thuận của người dân không chỉ góp phần đẩy nhanh tiến độ một dự án hạ tầng quan trọng mà còn tạo nền tảng để phường Khương Đình tiếp tục xây dựng đô thị hiện đại, văn minh, đáng sống.