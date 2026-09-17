Phường Khương Đình triển khai thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị

Dự hội nghị có Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội Nguyễn Hoàng Sơn.

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: KĐ

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng nhấn mạnh yêu cầu đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của mỗi cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và từng cán bộ, đảng viên.

Việc thực hành theo Bác cần gắn với chức trách, nhiệm vụ được giao, yêu cầu giải quyết những vấn đề thực tiễn, các nhiệm vụ trọng tâm, điểm nghẽn, những vấn đề tồn tại, bức xúc của địa phương; qua đó góp phần nâng cao chất lượng thực hiện nhiệm vụ chính trị và phục vụ nhân dân.

Tại hội nghị, các đại biểu được nghe PGS.TS Nguyễn Xuân Trung, Trưởng khoa Tư tưởng Hồ Chí Minh, Học viện Chính trị khu vực I (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) truyền đạt những nội dung cơ bản của Chỉ thị số 07-CT/TW của Bộ Chính trị.

Chương trình tập trung giúp cán bộ, đảng viên nắm vững những yêu cầu mới trong việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trong giai đoạn phát triển mới.

Theo Kế hoạch của Ban Thường vụ Đảng ủy phường, việc thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW được triển khai trong toàn Đảng bộ, gắn với Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIV của Đảng và các nghị quyết, chương trình, kế hoạch của Trung ương, thành phố và phường.

Trọng tâm là tạo chuyển biến về nhận thức và hành động, đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh trở thành công việc tự giác, thường xuyên của các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội và cán bộ, đảng viên.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: KĐ

Một điểm nhấn trong thực hiện Chỉ thị là chuyển mạnh từ “học tập và làm theo” sang “học tập và thực hành”, từ nhận thức sang hành động; gắn thực hành theo Bác với chức trách, nhiệm vụ được giao, giải quyết những việc khó, nhiệm vụ mới, đột xuất và các điểm nghẽn tại cơ quan, đơn vị.

Việc thực hành phải cụ thể, thiết thực và được kiểm chứng bằng kết quả công việc. Qua đó, góp phần đưa việc học tập, thực hành tư tưởng, đạo đức, phương pháp, phong cách Hồ Chí Minh đi vào thực chất, gắn với yêu cầu thực hiện nhiệm vụ chính trị tại địa phương.

Đảng ủy phường Khương Đình xác định thực hiện Chỉ thị số 07-CT/TW gắn với xây dựng văn hóa lãnh đạo, văn hóa công vụ, người Hà Nội thanh lịch, văn minh; đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số, phát hiện, biểu dương những mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả và điển hình tiên tiến.

Vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, được đề cao. Theo kế hoạch, 100% cán bộ, đảng viên xây dựng kế hoạch cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu và thực hành hằng năm, gắn với đánh giá, xếp loại chất lượng.

Đảng ủy phường đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện; chú trọng đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ, hiệu quả giải quyết các vấn đề tồn đọng, bức xúc, mức độ hài lòng của nhân dân và những chuyển biến trong đạo đức công vụ, tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng viên; từng bước khắc phục bệnh hình thức.

Việc triển khai Chỉ thị số 07-CT/TW được thực hiện thường xuyên, liên tục, gắn với Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội XVIII Đảng bộ thành phố và Nghị quyết Đại hội I Đảng bộ phường Khương Đình nhiệm kỳ 2025-2030. Qua đó, góp phần nâng cao trách nhiệm, ý thức phục vụ nhân dân của cán bộ, đảng viên, tạo chuyển biến cụ thể trong thực hiện nhiệm vụ chính trị và phát triển địa phương.