Phường Khương Đình: Trao mái ấm tình thương cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn

Đây là công trình chào mừng 96 năm Ngày thành lập Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2026).

Hội LHPN phường Khương Đình tổ chức Lễ khánh thành trao mái ấm tình thương cho gia đình bà Hoàng Thị Hồng. Ảnh: Hồng Thái

Thực hiện lời kêu gọi của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp về chương trình chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn cả nước và chương trình công tác năm 2026, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình đã khảo sát, bình xét và lựa chọn gia đình bà Hoàng Thị Hồng để hỗ trợ sửa chữa nhà ở.

Hộ gia đình bà Hoàng Thị Hồng có hoàn cảnh khó khăn. Chồng bà là thương binh, con gái lớn bị khuyết tật; bản thân bà công việc không ổn định, thu nhập ít ỏi. Ngôi nhà cấp 4 của gia đình đã xuống cấp nghiêm trọng, xập xệ, dột nát; mỗi khi trời mưa, nước dột vào nhà, ảnh hưởng đến sinh hoạt của gia đình.

Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình tổ chức Lễ khánh thành, trao “Mái ấm tình thương” cho gia đình bà Hoàng Thị Hồng. Ảnh: Hồng Thái

Sau khi thống nhất chủ trương, Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình và hệ thống chính trị tổ dân phố số 21 đã nhanh chóng vào cuộc, vận động các nguồn lực hỗ trợ gia đình sửa chữa nhà ở. Trong quá trình triển khai, Hội Liên hiệp phụ nữ phường và hệ thống chính trị tổ dân phố thường xuyên động viên, quan tâm, giúp đỡ gia đình.

Tổng kinh phí sửa chữa ngôi nhà hơn 200 triệu đồng. Trong đó, Hội Liên hiệp phụ nữ phường hỗ trợ 40 triệu đồng; phần kinh phí còn lại do anh em, bạn bè cho vay, hỗ trợ. Sau thời gian sửa chữa, ngôi nhà đã hoàn thành, khang trang, sạch đẹp hơn, giúp gia đình có điều kiện ổn định cuộc sống.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình Hoàng Thị Dung phát biểu tại Lễ khánh thành trao mái ấm tình thương. Ảnh: Hồng Thái

Phát biểu tại lễ khánh thành, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp phụ nữ phường Khương Đình Hoàng Thị Dung chia sẻ: “Chúng tôi mong muốn gia đình bà Hoàng Thị Hồng có một ngôi nhà khang trang hơn và có một cuộc sống tốt đẹp hơn, thêm niềm tin vào tương lai trong tình yêu thương của cộng đồng. Đồng thời, đây cũng là nguồn động viên to lớn để gia đình tiếp tục vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống”.

Các cấp hội phụ nữ phường Khương Đình, đại diện khu dân cư, tổ dân phố chia sẻ niềm vui cùng gia đình bà Hoàng Thị Hồng. Ảnh: Hồng Thái

Đại diện gia đình, bà Hoàng Thị Hồng bày tỏ cảm ơn các cấp Hội phụ nữ, chính quyền địa phương, hệ thống chính trị tổ dân phố số 21, cộng đồng dân cư và bà con hàng xóm đã quan tâm, giúp đỡ gia đình cả về vật chất và tinh thần. Sự hỗ trợ này là động lực để gia đình thêm vững vàng, nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống.