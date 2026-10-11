Phường Khương Đình tọa đàm kỷ niệm 80 năm truyền thống lực lượng vũ trang Thủ đô

Các đại biểu tham dự tọa đàm. Ảnh: Hồng Thái

Phát biểu tại tọa đàm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng nhấn mạnh, trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, lực lượng vũ trang Thủ đô lập nhiều chiến công, thành tích xuất sắc trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng phát biểu tại tọa đàm. Ảnh: Hồng Thái

Phát huy truyền thống vẻ vang, các thế hệ chiến sĩ Thủ đô hôm nay tiếp tục nêu cao tinh thần cảnh giác cách mạng, huấn luyện giỏi, sẵn sàng chiến đấu cao; là chỗ dựa tin cậy trong bảo vệ Đảng, Nhà nước và nhân dân, đồng thời tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và phát triển kinh tế - xã hội.

“Buổi tọa đàm là dịp tri ân các thế hệ cha anh, Anh hùng liệt sĩ, cựu chiến binh đã cống hiến, hy sinh vì độc lập, tự do của Thủ đô và Tổ quốc; đồng thời góp phần đúc kết kinh nghiệm xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giáo dục truyền thống cách mạng và khơi dậy trách nhiệm của thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc”, đồng chí Võ Đăng Dũng khẳng định.

Tham gia tọa đàm, Đại tá Hoàng Đức Sinh, nguyên Phó Trưởng phòng Khoa học quân sự, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội đã chia sẻ về tinh thần về tinh thần sáng tạo, ý chí vượt khó và truyền thống lấy yếu thắng mạnh của quân và dân ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp những ngày cuối năm 1946.

Quang cảnh tọa đàm. Ảnh: Hồng Thái

Trong điều kiện vũ khí, trang bị hết sức thiếu thốn, các chiến sĩ vẫn chiến đấu với ý chí kiên cường, mưu trí, sáng tạo. Hình ảnh những chiến sĩ cảm tử ôm bom ba càng lao vào xe tăng địch trở thành biểu tượng tiêu biểu cho tinh thần sẵn sàng hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng tặng hoa cho nhân chứng lịch sử và đại biểu tham gia tọa đàm. Ảnh: Hồng Thái

Lãnh đạo phường Khương Đình và các đại biểu tại tọa đàm. Ảnh: Hồng Thái

Phân tích những yếu tố làm nên bản lĩnh của người chiến sĩ Thủ đô, Đại tá Nguyễn Xuân Mè, nguyên Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự quận Đống Đa, Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội cho rằng, trước hết đó là lòng yêu nước, khát vọng hòa bình, độc lập, tự do và ý chí không chịu mất nước, không chịu làm nô lệ.

Bên cạnh lý tưởng độc lập, tình đoàn kết quân dân và sự đùm bọc của nhân dân Hà Nội là điểm tựa vững chắc giúp người chiến sĩ vượt qua muôn vàn khó khăn. Người dân tự nguyện phá tường nhà làm đường đi bí mật, tháo dỡ đồ đạc để dựng chiến lũy, tiếp tế lương thực và chăm sóc thương binh. Mỗi ngôi nhà trở thành một điểm tựa, mỗi đường phố là một chiến lũy, góp phần tạo nên sức mạnh chiến đấu của quân và dân Thủ đô.

Từ góc nhìn của thế hệ trẻ, cô giáo Nguyễn Thùy Trang, giáo viên Tổng phụ trách Đội Trường Tiểu học Nguyễn Trãi, phường Khương Đình bày tỏ niềm xúc động, tự hào và biết ơn trước những hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh. Theo cô, lịch sử 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng vũ trang Thủ đô là bài học sinh động về lòng yêu nước, ý chí kiên cường và trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc.