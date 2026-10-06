Phường Khương Đình tổ chức lại các phòng chuyên môn theo hướng chuyên sâu

Quang cảnh kỳ họp. Ảnh: Hồng Thái

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng cho biết, việc tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường có ý nghĩa quan trọng nhằm phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao tính chuyên nghiệp; bảo đảm hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính phục vụ nhân dân liên tục, thông suốt.

Trên cơ sở đó, UBND phường Khương Đình đã xây dựng Đề án tổ chức lại các phòng chuyên môn, chuyển từ mô hình 3 phòng sang 5 phòng chuyên môn. Cơ cấu mới gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng phát biểu tại kỳ họp. Ảnh: Hồng Thái

Việc cơ cấu lại các phòng chuyên môn nhằm khắc phục tình trạng phạm vi quản lý quá rộng, chồng chéo nhiệm vụ; qua đó phân định rõ chức năng, nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước tại địa phương.

Đề án đồng thời xác định các yêu cầu về bàn giao nhân sự, tài chính, hồ sơ và lộ trình thực hiện, bảo đảm bộ máy mới được tổ chức và vận hành liên tục, hiệu quả. Qua đó, chính quyền phường hướng tới tối ưu hóa năng lực phục vụ người dân, doanh nghiệp, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND phường đã tập trung nghiên cứu, xem xét tờ trình và Đề án tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường. Các ý kiến phát biểu bám sát thực tiễn tổ chức bộ máy quản lý của chính quyền phường, thể hiện tinh thần trách nhiệm cao.

HĐND phường đã thống nhất thông qua Nghị quyết về tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường. Đây là nội dung có ý nghĩa quan trọng nhằm hoàn thiện tổ chức bộ máy chính quyền phường theo hướng tinh gọn, chuyên sâu, rõ chức năng, rõ nhiệm vụ, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, phục vụ nhân dân tốt hơn.

Các đại biểu dự kỳ họp. Ảnh: Hồng Thái

Trong phát biểu bế mạc kỳ họp, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng đề nghị UBND phường khẩn trương xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện Nghị quyết đã được thông qua. Cùng với đó, chủ động sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức theo vị trí việc làm; thực hiện tốt việc bàn giao nhiệm vụ, hồ sơ, dữ liệu, tài chính, tài sản công. Đặc biệt, hoạt động quản lý nhà nước và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp phải được bảo đảm liên tục, thông suốt, không bị gián đoạn hoặc phát sinh phiền hà trong quá trình triển khai.

HĐND phường cũng đề nghị Thường trực HĐND, các ban HĐND, các tổ đại biểu và đại biểu HĐND phường phát huy trách nhiệm, tăng cường giám sát quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết, bảo đảm Nghị quyết được triển khai hiệu quả, thiết thực.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng tin tưởng, với tinh thần đổi mới, trách nhiệm, đoàn kết và sự đồng thuận của đội ngũ cán bộ, công chức, việc triển khai Đề án tổ chức lại các phòng chuyên môn thuộc UBND phường sẽ tạo động lực quan trọng nâng cao chất lượng hoạt động của bộ máy chính quyền phường.