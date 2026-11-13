Phường Khương Đình: Tháo dỡ các kho bãi, công trình vi phạm có nguy cơ cháy nổ cao

Quyết liệt giải tỏa công trình vi phạm

Những ngày qua, phường Khương Đình đã huy động các lực lượng chức năng tổ chức giải tỏa, tháo dỡ các công trình, vật kiến trúc vi phạm về trật tự xây dựng, sử dụng đất đai trên địa bàn. Trong đó, khu vực ngõ 271 phố Bùi Xương Trạch là một trong những địa điểm được tập trung xử lý, thể hiện quyết tâm của chính quyền địa phương trong lập lại kỷ cương quản lý đất đai, trật tự xây dựng, đồng thời chủ động phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ.

Việc rà soát và tháo dỡ kho bãi, nhà xưởng, công trình vi phạm có nguy cơ cháy nổ cao ở phường Khương Đình thực hiện theo chỉ đạo tại Kết luận số 114-KL/TU của Thành ủy Hà Nội. Ảnh: PV

Thực hiện Kết luận số 114-KL/TU của Thành ủy Hà Nội và Kế hoạch số 363/KH-UBND ngày 24-9-2026 của UBND thành phố Hà Nội về tổng kiểm tra, rà soát, thống kê và xử lý các công trình, nhà xưởng, kho bãi, cơ sở sản xuất, kinh doanh, tập kết, lưu giữ hàng hóa vi phạm quy định về đất đai, trật tự xây dựng, phòng cháy, chữa cháy, phường Khương Đình đã triển khai các biện pháp kiểm tra, xử lý trên địa bàn.

Ngày 10-11-2026, UBND phường ban hành Kế hoạch số 403/KH-UBND về giải tỏa công trình, vật kiến trúc vi phạm trật tự xây dựng, sử dụng đất đai năm 2026. Theo đó, việc giải tỏa được triển khai từ ngày 10-11 đến hết năm 2026, tập trung vào các công trình xây dựng trên đất công, đất nông nghiệp và một số loại đất sử dụng sai mục đích khác.

Một trong những địa điểm được tổ chức giải tỏa là khu vực ngõ 271 phố Bùi Xương Trạch. Những ngày qua, các lực lượng chức năng của phường đã triển khai nhiệm vụ giải tỏa tại khu vực này. Công tác chuẩn bị được thực hiện đồng bộ, từ rà soát hồ sơ pháp lý, kiểm tra hiện trạng, chuẩn bị phương tiện, máy móc đến bố trí lực lượng bảo đảm an ninh trật tự và an toàn trong quá trình thực hiện.

Việc tổ chức giải tỏa không chỉ nhằm xử lý những vi phạm đã được phát hiện mà còn góp phần ngăn chặn tình trạng sử dụng đất sai mục đích, dựng nhà xưởng, công trình trái phép, gây khó khăn cho công tác quản lý đô thị. Đặc biệt, việc xử lý các địa điểm có nguy cơ mất an toàn về phòng cháy, chữa cháy góp phần hạn chế những rủi ro có thể ảnh hưởng đến tính mạng, tài sản của người dân và cộng đồng. Quan điểm xuyên suốt của phường là giữ nghiêm kỷ cương pháp luật, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm, không để hình thành những điểm nóng về trật tự xây dựng và quản lý đất đai.

Huy động đồng bộ lực lượng, không để tái vi phạm

Để công tác giải tỏa được triển khai an toàn, đúng quy định, UBND phường Khương Đình đã huy động nhiều lực lượng cùng tham gia; đặc biệt, riêng tại khu vực ngõ 271 phố Bùi Xương Trạch, lực lượng Công an phường bố trí khoảng 20 cán bộ, chiến sĩ; Tổ An ninh trật tự ở cơ sở 10 người; Phòng Hạ tầng - Đô thị và Môi trường 8 người; cùng cán bộ các phòng chuyên môn, Trạm Y tế và đại diện khu dân cư số 17.

Việc tháo dỡ các công trình vi phạm tại Khương Đình cho thấy quyết tâm của chính quyền địa phương trong chuyển từ rà soát, kiểm tra sang xử lý cụ thể. Ảnh: PV

Bên cạnh lực lượng trực tiếp thực hiện, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường, Hội Cựu chiến binh, Hội Liên hiệp phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Công ty Điện lực Hà Đông và Công ty Nước sạch VIWACO cũng được huy động phối hợp.

Cùng với biện pháp giải tỏa, phường chú trọng công tác tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân vi phạm tự giác tháo dỡ công trình, phần công trình vi phạm. Hệ thống truyền thanh được sử dụng để thông tin trước và trong quá trình thực hiện; các tổ chức chính trị - xã hội, cấp ủy chi bộ và tổ dân phố phối hợp tuyên truyền, giải thích chủ trương, chính sách, pháp luật, tạo sự đồng thuận trong nhân dân.

UBND phường cũng bố trí công chức trực tại bộ phận tiếp công dân để hướng dẫn, tiếp nhận kiến nghị, phản ánh có liên quan trước, trong và sau quá trình giải tỏa. Việc kiểm đếm tài sản, lập biên bản và ghi nhận hiện trạng được thực hiện nhằm bảo đảm công khai, minh bạch, đúng trình tự, thủ tục pháp luật.

Đặc biệt, yêu cầu đặt ra sau mỗi đợt giải tỏa là phải duy trì kiểm tra, giám sát thường xuyên, kịp thời phát hiện và ngăn chặn các hành vi tái lấn chiếm, tái dựng công trình trái phép. Công an phường được giao tăng cường tuần tra, phát hiện, xử lý các trường hợp vi phạm, kể cả ngoài giờ hành chính.

Việc tháo dỡ các công trình vi phạm tại phường Khương Đình cho thấy quyết tâm của chính quyền địa phương trong chuyển từ rà soát, kiểm tra sang xử lý cụ thể, thực chất. Với tinh thần thượng tôn pháp luật, kiên quyết không để vi phạm tồn tại kéo dài, phường Khương Đình tiếp tục siết chặt quản lý đất đai, trật tự xây dựng, gắn xử lý vi phạm với phòng ngừa nguy cơ cháy, nổ, góp phần xây dựng địa bàn an toàn, văn minh.