Phường Khương Đình: Kiên quyết xử lý nghiêm các công trình vi phạm
Thực hiện Kết luận số 114 của Thành ủy và Kế hoạch 363 của UBND thành phố Hà Nội, các địa phương đang khẩn trương rà soát, xử lý vi phạm về đất đai, trật tự xây dựng và phòng cháy, chữa cháy. Tại phường Khương Đình, chính quyền tập trung kiểm tra hiện trạng, xử lý các công trình vi phạm, quyết tâm giải quyết dứt điểm các trường hợp tồn tại trên địa bàn.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-khuong-dinh-kien-quyet-xu-ly-nghiem-cac-cong-trinh-vi-pham-246261128111659935.htm