Quốc hội thông qua Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường không chỉ nhằm tháo gỡ những vướng mắc về thủ tục hành chính, mà còn đặt ra yêu cầu đổi mới phương thức quản lý môi trường. Khi luật có hiệu lực từ ngày 1/3/2027, hiệu quả của chính sách sẽ được đo bằng những chuyển biến cụ thể tại từng địa phương: nguồn thải được kiểm soát tốt hơn, ô nhiễm được phát hiện sớm hơn, chất thải được tái sử dụng hiệu quả hơn và trách nhiệm quản lý được xác định rõ ràng hơn.