Phường Khương Đình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Bài dự thi "Viết và bình chọn Trường học hạnh phúc 2026"Từ những ngày tháng miệt mài ôn luyện với không ít áp lực, lo lắng đến khoảnh khắc chạm tay vào ngôi trường mơ ước, Đặng Hà Phương đã nhận ra ý nghĩa thực sự của hạnh phúc. Đó không chỉ là thành quả khi đạt được mục tiêu, mà còn là hành trình nỗ lực, sự đồng hành của gia đình, thầy cô và niềm tin để không ngừng hoàn thiện bản thân.