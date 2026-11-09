Phường Khương Đình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam
Sáng nay, tại phân hiệu 1 Trường THCS Kim Giang, UBND phường Khương Đình đã tổ chức Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam. Thông qua các tình huống thực tế và phần thử tài kiến thức, học sinh được củng cố hiểu biết, nhận diện những vấn đề pháp lý có thể gặp trong học tập và cuộc sống, về phòng, chống bạo lực học đường, ma túy, an ninh mạng và an toàn giao thông.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-khuong-dinh-huong-ung-ngay-phap-luat-viet-nam-246261109210219529.htm