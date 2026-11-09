Phường Khương Đình hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam

Các đại biểu tham dự lễ hưởng ứng. Ảnh: Hồng Thái

Lễ hưởng ứng Ngày Pháp luật với nhiều hoạt động tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thiết thực, hướng tới nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, giáo viên, học sinh và nhân dân trên địa bàn.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình Đỗ Văn Khải nhấn mạnh, để các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật có sức lan tỏa sâu rộng, các phòng, ban, đơn vị, đội ngũ tuyên truyền viên pháp luật và các nhà trường tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật; đổi mới nội dung, đa dạng hóa hình thức tuyên truyền, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Đồng thời, chú trọng xây dựng, nhân rộng những mô hình hay, cách làm hiệu quả, để việc hưởng ứng Ngày Pháp luật trở thành nhiệm vụ thường xuyên, trách nhiệm của mỗi cán bộ, đảng viên và người dân.

Các tiết mục, phần thi truyền tải những nội dung pháp luật thiết thực thông qua hình thức thể hiện sáng tạo, phù hợp với lứa tuổi học sinh. Ảnh: Hồng Thái

Phó Chủ tịch UBND phường Khương Đình Đỗ Văn Khải cũng lưu ý, đối với học sinh, cần tăng cường phổ biến kiến thức pháp luật về phòng, chống bạo lực học đường, ma túy, an ninh mạng và an toàn giao thông. Cùng với hoạt động tuyên truyền trực tiếp, các trường học có giải pháp thiết thực nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhà trường, coi đây là khâu đột phá trong tổ chức thi hành pháp luật và là mục tiêu quan trọng của công tác phổ biến, giáo dục pháp luật.

Một trong những nội dung trọng tâm của chương trình năm nay là đổi mới cách thức tuyên truyền pháp luật trong trường học, giúp học sinh tiếp cận kiến thức pháp luật thông qua những hình thức gần gũi, sinh động và dễ hiểu.

Đáng chú ý, hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, Trường THCS Kim Giang đã phát động cuộc thi tìm hiểu pháp luật Việt Nam tới học sinh toàn trường. Qua vòng sơ loại, nhà trường lựa chọn những đội chơi xuất sắc tham gia tuyên truyền tại chương trình.

Bà Phan Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng. Ảnh: Hồng Thái

Giao lưu với học sinh. Ảnh: Hồng Thái

Trong đó, học sinh giới thiệu sách pháp luật với chủ đề Luật An ninh mạng năm 2025 bằng hình thức song ngữ Anh - Việt; thể hiện tiết mục nhạc kịch tuyên truyền về an toàn giao thông. Hai phần thi góp phần truyền tải những nội dung pháp luật thiết thực thông qua hình thức thể hiện sáng tạo, phù hợp với lứa tuổi học sinh.

Cũng tại chương trình, bà Phan Thị Thu Trang, Phó Giám đốc Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Sở Tư pháp thành phố Hà Nội đã tuyên truyền, phổ biến kiến thức, kỹ năng nhận diện và phòng tránh các nguy cơ trên không gian mạng, đồng thời giao lưu với học sinh.

Thông qua các tình huống thực tế và phần thử tài kiến thức, học sinh được củng cố hiểu biết, nhận diện những vấn đề pháp lý có thể gặp trong học tập và cuộc sống. Các câu hỏi tình huống được thiết kế theo hình thức tương tác trực tiếp, giúp học sinh chủ động lựa chọn đáp án, đồng thời được giải thích thêm về các quy định pháp luật liên quan.

Các đại biểu, thầy cô giáo và học sinh chụp ảnh lưu niệm tại lễ hưởng ứng. Ảnh: Hồng Thái

Thông qua các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2026, phường Khương Đình tiếp tục hướng tới mục tiêu xây dựng văn hóa tuân thủ pháp luật, bảo đảm thượng tôn Hiến pháp và pháp luật trở thành chuẩn mực ứng xử của mỗi cán bộ, công chức, viên chức, giáo viên, học sinh và người dân; góp phần đưa pháp luật đi vào đời sống bằng những hành động cụ thể, thiết thực.