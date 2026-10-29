Phường Khương Đình đối thoại, tháo gỡ các vấn đề dân sinh

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: Hồng Thái

Lắng nghe, giải quyết kiến nghị từ cơ sở

Tại hội nghị, đại diện các tổ dân phố, chi bộ và ban công tác mặt trận đã phản ánh những vấn đề trong đời sống, đồng thời đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hạ tầng và điều kiện sinh hoạt của nhân dân.

Các ý kiến tập trung vào việc cải tạo đường ngõ, ngách xuống cấp, xử lý điểm nghẽn thoát nước, bổ sung hệ thống chiếu sáng và đẩy nhanh tiến độ sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng. Người dân cũng kiến nghị tháo gỡ vướng mắc về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đối với các trường hợp bị ảnh hưởng bởi dự án đường Vành đai 2,5; rà soát, sửa chữa thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại khu dân cư.

Bên cạnh đó, nhu cầu về địa điểm hội họp và trang thiết bị phục vụ hoạt động của tổ dân phố được nhiều đại biểu quan tâm. Các ý kiến đề nghị phường nghiên cứu bố trí địa điểm sinh hoạt phù hợp, trang bị máy tính cho 37 tổ dân phố nhằm phục vụ công tác quản lý dữ liệu, cập nhật thông tin và thực hiện chuyển đổi số. Một số đại biểu đề xuất bổ sung thiết bị âm thanh, màn hình tại nhà hội họp, đáp ứng yêu cầu sinh hoạt chi bộ và tuyên truyền ở cơ sở.

Đại diện các tổ dân phố, chi bộ và ban công tác mặt trận đã phản ánh những vấn đề trong đời sống. Ảnh: Hồng Thái

Liên quan đến dự án đường Vành đai 2,5, người dân đề nghị tiếp tục bảo đảm vệ sinh môi trường, hạn chế bụi và thu dọn vật liệu xây dựng trong quá trình thi công. Các kiến nghị về điều chỉnh thiết kế sân chơi, sửa chữa mặt đường và xử lý những vị trí bất cập về cao độ cũng được nêu tại hội nghị, với mong muốn các công trình sớm hoàn thiện, phục vụ nhu cầu đi lại và sinh hoạt của người dân.

Trao đổi tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn cho biết, đối với nhu cầu về địa điểm sinh hoạt cộng đồng, phường đã báo cáo thành phố xem xét phương án sử dụng trụ sở Công an phường cũ làm nơi sinh hoạt cộng đồng. Khi được chấp thuận, phường sẽ nghiên cứu phương án bố trí phù hợp. Việc trang bị máy tính cho các tổ dân phố cũng sẽ được báo cáo, xin chủ trương và xem xét trên cơ sở quy trình, quy định, khả năng cân đối nguồn lực.

Về hạ tầng đô thị, đồng chí Nguyễn Sỹ Đoàn cho biết, phường sẽ chỉ đạo các đơn vị liên quan khảo sát những vị trí người dân phản ánh. Các kiến nghị cải tạo đường ngõ, ngách sẽ được rà soát, đánh giá hiện trạng, xem xét khả năng đưa vào kế hoạch đầu tư công năm 2027 theo quy định.

Những trường hợp còn vướng mắc về giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5, người dân liên hệ trực tiếp với phường để rà soát hồ sơ, hướng dẫn và xem xét giải quyết theo quy định. Phường sẽ tiếp tục đôn đốc chủ đầu tư, đơn vị thi công thực hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh môi trường, an toàn giao thông; kiểm tra thiết bị phòng cháy, chữa cháy tại các tổ dân phố để có phương án sửa chữa, bổ sung phù hợp.

Rà soát nguồn lực, ưu tiên những vấn đề thiết thực

Phát biểu kết luận hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng ghi nhận các ý kiến thẳng thắn, trách nhiệm của đại diện các chi bộ, tổ dân phố và nhân dân. Đồng chí cho biết, trong 10 tháng năm 2026, phường đạt nhiều kết quả trong phát triển kinh tế - xã hội, thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công và giải phóng mặt bằng.

Theo đồng chí Võ Đăng Dũng, tăng trưởng kinh tế của phường gần đạt mục tiêu từ 11% trở lên trong năm 2026. Tổng thu ngân sách đến nay đạt khoảng 14.800 tỷ đồng, bằng khoảng 260% dự toán thành phố giao. Giải ngân vốn đầu tư công đạt khoảng 1.934 tỷ đồng trên tổng kế hoạch sau điều chỉnh, bổ sung là 2.134 tỷ đồng, tương đương 90,6%.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thái

Đáng chú ý, công tác giải phóng mặt bằng dự án đường Vành đai 2,5 đã hoàn thành, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thi công và tổ chức thông xe kỹ thuật ngày 10-10-2026. Phường cũng triển khai công tác giải phóng mặt bằng đối với các dự án cải tạo, chỉnh trang và bố trí quỹ đất xây dựng sân chơi phục vụ nhân dân.

Đối với các kiến nghị tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng thống nhất với những nội dung Chủ tịch UBND phường đã trao đổi, đồng thời yêu cầu các đơn vị rà soát, phân loại và xem xét giải quyết theo thẩm quyền, quy trình và khả năng cân đối nguồn lực. Những đề xuất cải tạo đường ngõ, ngách cần được khảo sát thực tế, đánh giá mức độ xuống cấp và tính cấp thiết để xây dựng kế hoạch phù hợp. Việc xử lý hệ thống thoát nước phải bảo đảm yêu cầu kỹ thuật, không ảnh hưởng đến hệ thống thu gom nước thải và môi trường.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thái

Đối với trang thiết bị phục vụ hoạt động của tổ dân phố, phường sẽ rà soát nhu cầu, cân đối nguồn lực và đề xuất phương án đầu tư theo quy định, trong đó quan tâm yêu cầu chuyển đổi số. Công tác sửa chữa nhà sinh hoạt cộng đồng và kiểm tra thiết bị phòng cháy, chữa cháy cũng cần được tiếp tục đôn đốc, thực hiện.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình đề nghị các tổ dân phố phối hợp chặt chẽ với chính quyền, vận động nhân dân giữ gìn vệ sinh môi trường, bảo đảm an toàn trong quá trình thi công các công trình; đồng thời chủ động kiểm tra, bảo dưỡng thiết bị phòng cháy, chữa cháy. Qua đối thoại, phường tiếp tục nắm bắt những vấn đề phát sinh từ cơ sở, từng bước tháo gỡ khó khăn, đáp ứng yêu cầu thực tế và nâng cao chất lượng đời sống nhân dân.