Ùn tắc giao thông, trật tự đô thị, ô nhiễm môi trường, úng ngập và an toàn thực phẩm là 5 điểm nghẽn lớn mà Hà Nội đang tập trung tháo gỡ. Trong đó, những bất cập tại các chợ dân sinh cũng là vấn đề cần được giải quyết từ cơ sở. Tại xã Bình Minh, việc cải tạo, chỉnh trang chợ Bình Đà đang được triển khai với mục tiêu không chỉ thay đổi diện mạo ngôi chợ mà còn lập lại trật tự kinh doanh, cải thiện môi trường và bảo đảm an toàn cho người dân.