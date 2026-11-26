Phường Khương Đình đẩy mạnh xử lý công trình vi phạm
Sáng 26/11, UBND phường Khương Đình đã tổ chức cưỡng chế, tháo dỡ 8 công trình vi phạm tại khu đất A12, mặt đường Nguyễn Xiển. 8 công trình nhà xưởng là các công trình xây dựng trái phép. Chính quyền địa phương đã tiến hành kiểm tra, xác minh hiện trạng, nhiều lần tuyên truyền, vận động, đồng thời ban hành các quyết định xử lý, yêu cầu chủ công trình chấm dứt hoạt động và tự tháo dỡ vi phạm.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-khuong-dinh-day-manh-xu-ly-cong-trinh-vi-pham-24626112620584815.htm