Phường Khương Đình đẩy mạnh chuyển đổi số từ cơ sở

Hội nghị tập trung làm rõ những kết quả đạt được, khó khăn, hạn chế và đề xuất giải pháp nhằm đưa chuyển đổi số đi vào thực chất, phục vụ tốt hơn người dân, hộ kinh doanh.

Lấy người dân làm trung tâm của chuyển đổi số

Tại hội nghị, ý kiến của các cử tri tập trung vào những vấn đề thiết thực trong quá trình triển khai chuyển đổi số tại cơ sở, nhất là hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế, nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chuyển đổi số cộng đồng, tổ dân phố số, ứng dụng iHanoi và bảo đảm an toàn thông tin.

Ông Hoàng Hữu Lâm, Trưởng ban Công tác Mặt trận số 12 đề xuất phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ. Ảnh: Hồng Thái

Ông Hoàng Hữu Lâm, Trưởng ban Công tác Mặt trận số 12 đề xuất phát huy vai trò của đoàn viên, thanh niên trong hỗ trợ người dân tiếp cận công nghệ. Cùng với đó, đơn giản hóa quy trình thực hiện dịch vụ công; tăng cường bộ phận hướng dẫn ngắn gọn, trực quan, dễ hiểu; có nguồn lực hỗ trợ lực lượng thanh niên tham gia chuyển đổi số.

Bà Lê Thị Mai Viên, Phó Trưởng ban Công tác Mặt trận số 4 cho biết, người dân bước đầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nhiều hộ kinh doanh đã sử dụng mã QR để thanh toán. Tuy nhiên, người cao tuổi vẫn gặp khó khăn khi thao tác trên điện thoại thông minh, nhớ mật khẩu, sử dụng ứng dụng; một số người lo ngại về an toàn thông tin và lừa đảo qua mạng.

Bà Lê Thị Mai Viên, Phó Trưởng ban Công tác Mặt trận số 4 cho biết, người cao tuổi vẫn gặp khó khăn khi thao tác trên điện thoại thông minh. Ảnh: Hồng Thái

Ông Nguyễn Đắc Chức, Trưởng ban Công tác Mặt trận số 6 cho rằng, chuyển đổi số ngày càng đi sâu vào đời sống, từ dịch vụ công trực tuyến, VNeID, iHanoi, thanh toán không dùng tiền mặt đến Sổ tay đảng viên điện tử. Tuy nhiên, khả năng tiếp cận công nghệ giữa các nhóm đối tượng chưa đồng đều; một số phần mềm còn có quy trình, thao tác phức tạp, giao diện chưa thân thiện. Vì vậy, các đơn vị phát triển, vận hành phần mềm cần lấy người sử dụng làm trung tâm, thường xuyên lắng nghe phản hồi để đơn giản hóa quy trình, giảm thao tác không cần thiết, thiết kế giao diện trực quan, dễ hiểu và an toàn.

Ông Nguyễn Huyền Hưng, Trưởng ban Công tác Mặt trận số 1 đề nghị tiếp tục hoàn thiện mô hình tổ dân phố số theo hướng dễ tiếp cận, lấy nhu cầu thực tế của người dân làm trung tâm; chú trọng hỗ trợ người cao tuổi, người yếu thế. Ông cũng đề nghị tăng cường tập huấn về VNeID, iHanoi, dịch vụ công, Sổ tay đảng viên điện tử; phát huy vai trò tổ chuyển đổi số cộng đồng; bảo đảm cơ sở vật chất và chính sách đối với lực lượng này.

Các cử tri cũng kiến nghị ứng dụng chuyển đổi số trong quảng bá các giá trị văn hóa, lịch sử trên địa bàn. Theo đó, phường có thể nghiên cứu xây dựng nội dung giới thiệu về các di tích bằng nhiều ngôn ngữ, kết hợp các nền tảng số và hình thức tuyên truyền trực quan, sinh động, qua đó mở rộng phạm vi tiếp cận các giá trị văn hóa của địa phương.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thái

Chuyển từ xây dựng mô hình sang hiệu quả thực chất

Phát biểu tại hội nghị, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn cho biết, UBND phường tiếp nhận các ý kiến cử tri, tập trung vào tổ chuyển đổi số cộng đồng, hỗ trợ người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến, iHanoi, mô hình tổ dân phố số, chuyển đổi số đối với hộ kinh doanh và an toàn thông tin. UBND phường nghiêm túc tiếp thu, nghiên cứu các nội dung có thể triển khai trong thời gian tới.

Theo Chủ tịch UBND phường Khương Đình Nguyễn Sỹ Đoàn, phường đã kiện toàn 37 tổ chuyển đổi số cộng đồng; các nhà văn hóa được trang bị hạ tầng internet, wifi và hệ thống học trực tuyến. Nhiều mô hình như Bình dân học số, tổ dân phố số, thanh toán không dùng tiền mặt, hỗ trợ hộ kinh doanh trên nền tảng số đã được triển khai.

Tuy nhiên, mức độ tiếp cận, sử dụng các nền tảng dịch vụ số của nhân dân chưa đồng đều; người cao tuổi, người yếu thế, người ít sử dụng công nghệ vẫn cần được hướng dẫn trực tiếp. Chất lượng hoạt động giữa các tổ chuyển đổi số cộng đồng còn khác nhau.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thái

Phát biểu kết luận, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng cho biết, sau hơn 1 năm thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, công tác chuyển đổi số tại phường đã đạt một số kết quả nhưng mới là bước đầu. Do đó, UBND phường tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của 37 tổ chuyển đổi số cộng đồng; xác định rõ người phụ trách, lực lượng cốt cán, phát huy vai trò đoàn viên, thanh niên và những người có kỹ năng công nghệ. Đồng thời, cần gắn chuyển đổi số với cải cách hành chính, tập trung rà soát những thủ tục, thao tác người dân thường gặp khó khăn để hướng dẫn ngắn gọn, dễ hiểu, giảm thời gian và số lần đi lại.

Bên cạnh đó, phường cần tiếp tục hoàn thiện hạ tầng số, nâng cao chất lượng đường truyền, trang thiết bị tại các tổ dân phố, nhà sinh hoạt cộng đồng; tổ chức tập huấn kỹ năng hỗ trợ người dân theo phương châm “Bình dân học số”, người biết nhiều hướng dẫn người biết ít, người biết ít hướng dẫn người chưa biết.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình cũng đề nghị gắn trách nhiệm người đứng đầu với công tác chuyển đổi số tại từng cơ quan, đơn vị và phát huy vai trò của bí thư chi bộ, tổ trưởng dân phố, trưởng ban Công tác Mặt trận, tổ trưởng tổ chuyển đổi số cộng đồng. Đồng thời mong muốn với sự vào cuộc của toàn bộ hệ thống chính trị, công tác chuyển đổi số của phường trong năm 2026 và đặc biệt năm 2027 sẽ được nâng lên một tầm mới.