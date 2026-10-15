Phường Khương Đình công bố các quyết định về công tác cán bộ

Lãnh đạo phường Khương Đình trao các quyết định về công tác cán bộ sau sắp xếp. Ảnh: Hồng Thái

Theo nghị quyết được HĐND phường Khương Đình khóa II thông qua tại kỳ họp thứ năm (ngày 6-10), 5 phòng chuyên môn thuộc UBND phường được tổ chức lại, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Văn hóa - Xã hội; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng đô thị và Môi trường. Các phòng mới chính thức hoạt động từ ngày 15-10-2026.

Việc tổ chức lại gắn với điều chuyển chức năng, nhiệm vụ giữa các phòng. Trong đó, Phòng Nội vụ - Tư pháp tiếp nhận các lĩnh vực nội vụ, dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và tư pháp; Phòng Kinh tế tiếp nhận lĩnh vực tài chính, kế hoạch, công thương, khoa học và công nghệ; Phòng Hạ tầng đô thị và Môi trường tiếp nhận các lĩnh vực xây dựng, nông nghiệp và môi trường.

Tổng biên chế được giao năm 2026 là 80 người, gồm 75 công chức và 5 lao động hợp đồng hỗ trợ, phục vụ.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng trao các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Hồng Thái

Tại hội nghị, UBND phường công bố các quyết định điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý tại các phòng chuyên môn, với thời hạn bổ nhiệm 5 năm kể từ ngày 15-10; đồng thời công bố việc bố trí công chức, lao động hợp đồng tại các đơn vị. Phường cũng công bố các quyết định thành lập chi bộ trực thuộc Đảng ủy phường và chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư chi bộ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng đề nghị UBND phường khẩn trương bố trí phòng làm việc cho các phòng chuyên môn mới; ổn định tổ chức bộ máy, phân công nhiệm vụ cụ thể cho lãnh đạo, công chức, viên chức và người lao động để bắt tay ngay vào công việc. Đồng thời, các đơn vị cần sớm xây dựng, điều chỉnh quy chế làm việc phù hợp với chức năng, nhiệm vụ mới, bảo đảm công tác quản lý nhà nước không bị gián đoạn.

Đối với các tổ chức đảng mới thành lập, đồng chí Võ Đăng Dũng yêu cầu khẩn trương xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cho bí thư, phó bí thư và cấp ủy; bám sát hướng dẫn của cấp trên để kiện toàn các chi bộ trực thuộc, đưa tổ chức đảng vào hoạt động nền nếp.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng phát biểu tại hội nghị. Ảnh: Hồng Thái

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ từ đầu năm đến nay, đồng chí Võ Đăng Dũng cho biết, kinh tế của phường tiếp tục phát triển; thu ngân sách đạt kết quả tích cực.

Đáng chú ý, phường đã hoàn thành giải phóng mặt bằng cả 3 dự án được xác định từ đầu năm, gồm: Dự án đường Vành đai 2,5 đã được thông xe kỹ thuật ngày 10-10; Dự án cải tạo, chỉnh trang hồ Rẻ Quạt đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, chuẩn bị triển khai thi công; Dự án tại đường Trường Chinh đã thu hồi hơn 500m² đất để xây dựng vườn hoa, cảnh quan.

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Khương Đình Võ Đăng Dũng biểu dương sự nỗ lực của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên chức; đồng thời đề nghị tiếp tục phát huy kết quả đạt được, tập trung khắc phục những tồn tại, hạn chế đã chỉ ra trong sơ kết 9 tháng đầu năm, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.