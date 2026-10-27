Phường Kép đi đầu trong số hóa hồ sơ đảng viên và duy trì dữ liệu "sống"

Triển khai đồng bộ, bài bản từ cơ sở

Phường Kép (thành phố Bắc Ninh) có hơn 1.500 đảng viên sinh hoạt tại các chi, đảng bộ trực thuộc. Căn cứ Kế hoạch số 93-KH/TU ngày 13/10/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy về việc triển khai rà soát, thu nhận, cập nhật, đối soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên, Ban Thường vụ Đảng ủy phường Kép xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện trong toàn Đảng bộ phường.

Cán bộ phường Kép đối soát thông tin đảng viên để làm sạch dữ liệu.

Mục đích của hoạt động này nhằm tổ chức rà soát, thu nhận, cập nhật, đối soát, làm sạch, chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên trong toàn Đảng bộ phường Kép trên Phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên, bảo đảm dữ liệu chính xác, kịp thời đáp ứng yêu cầu “đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, theo định hướng chuyển đổi số trong cơ quan Đảng.

Việc chuẩn hóa dữ liệu tổ chức đảng phải bảo đảm phù hợp với mô hình tổ chức đảng theo Quy định số 208-QĐ/TW ngày 26/7/2026 của Ban Chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; làm rõ tên gọi, loại hình, phân loại, mã định danh và quan hệ trực thuộc của từng loại hình tổ chức đảng. Hướng dẫn các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên thực hiện các chức năng khai báo, cập nhật, chỉnh sửa thông tin đảng viên trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử và phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên để thực hiện thu nhận, cập nhật dữ liệu phục vụ chiến dịch làm sạch, đồng thời để đảng viên cập nhật thông tin khi có thay đổi. Nâng cao trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, cán bộ, đảng viên các cấp trong xây dựng, quản lý, khai thác và sử dụng dữ liệu đảng viên trên môi trường số.

Việc triển khai bảo đảm đồng bộ, thống nhất, khẩn trương trong toàn Đảng bộ phường; bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu 100% dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên được rà soát, làm sạch, chuẩn hóa, đối soát, đồng bộ trước 10/11/2026.

Để bảo đảm tiến độ và chất lượng, phường Kép phân công rõ trách nhiệm cho từng cấp ủy, tổ chức đảng và cá nhân người đứng đầu, xác định rõ người chịu trách nhiệm trực tiếp về chất lượng dữ liệu theo phân cấp quản lý. Đảng ủy yêu cầu bảo mật nghiêm ngặt, tài liệu thuộc sở hữu của các cơ quan Đảng, nghiêm cấm việc phát tán, sử dụng trái phép.

Mọi thao tác chỉnh sửa, bổ sung thông tin phải được kiểm tra, đối chiếu chặt chẽ với hồ sơ gốc, phiếu đảng viên, các quyết định và tài liệu có liên quan; tuyệt đối không tự ý thay đổi dữ liệu khi chưa có căn cứ pháp lý. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn thông tin được đặt lên hàng đầu, bảo đảm việc khai thác, sử dụng dữ liệu đúng thẩm quyền và đúng mục đích, quy định.

Linh hoạt với từng nhóm đối tượng

Nhằm tháo gỡ khó khăn trong quá trình thực hiện, phường Kép đã huy động lực lượng dồn sức triển khai với các giải pháp linh hoạt, phù hợp với từng nhóm đảng viên. Đối với đảng viên trẻ, có điều kiện công nghệ, trực tiếp khai, bổ sung, cập nhật thông tin cá nhân trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử theo các trường thông tin quy định. Đối với đảng viên cao tuổi, sức khỏe yếu, được miễn sinh hoạt Đảng hoặc không thành thạo thiết bị số, các chi bộ phân công cấp ủy viên hoặc đảng viên trẻ trực tiếp hỗ trợ kê khai, cập nhật giúp các đồng chí.

Đối với đảng viên mới kết nạp hoặc thuộc diện có vấn đề chính trị, Ban Xây dựng Đảng trực tiếp thực hiện kê khai hồ sơ lần đầu, rà soát và chuẩn hóa thông tin theo đúng quy trình, quy định bảo mật.

Đến nay, phường đã cơ bản hoàn thành việc số hóa hồ sơ đảng viên, hoàn thành trước kế hoạch đề ra. Với kết quả này, phường nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu toàn thành phố về số hóa hồ sơ đảng viên.

Với những thông tin mật không mở trên ứng dụng Sổ tay đảng viên, Ban Xây dựng Đảng thực hiện rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin theo thẩm quyền, bảo đảm yêu cầu bảo mật thông tin. Sau khi đảng viên khai, bổ sung, cập nhật thông tin, chi bộ quản lý trực tiếp kiểm tra, đối chiếu các thông tin của đảng viên với hồ sơ đảng viên, phiếu đảng viên và các tài liệu liên quan; thực hiện xác nhận trên ứng dụng Sổ tay đảng viên điện tử để gửi thông tin lên đảng ủy phường. Đảng ủy phường Kép thẩm định thông tin đảng viên trước khi phê duyệt hoặc ký số, cập nhật vào phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên.

Sau khi dữ liệu tổ chức đảng, đảng viên được rà soát, thu nhận, cập nhật trên phần mềm Cơ sở dữ liệu đảng viên; cấp ủy các chi bộ trực thuộc tiếp tục đối soát, phát hiện và báo cáo về Ban Xây dựng Đảng để xử lý dữ liệu còn thiếu, sai, trùng, không thống nhất hoặc chưa đủ điều kiện đồng bộ, khai thác theo tài liệu hướng dẫn sử dụng hệ thống. Thực hiện cập nhật, bổ sung, chuẩn hóa đầy đủ các trường thông tin theo yêu cầu của hệ thống.

Đảng ủy phường phân công đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo việc triển khai thực hiện Kế hoạch này; thường xuyên chỉ đạo việc theo dõi, kiểm tra, đôn đốc tiến độ thực hiện; kịp thời chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thực hiện.

Để duy trì dữ liệu luôn “sống - sạch”, sau đợt cao điểm, cấp ủy các chi bộ tiếp tục duy trì việc đối soát, phát hiện và báo cáo Ban Xây dựng Đảng xử lý kịp thời các dữ liệu còn thiếu, sai sót, trùng lặp hoặc chưa đủ điều kiện đồng bộ. Các phát sinh về lỗi kỹ thuật đều được tổng hợp nhanh chóng để báo cáo Thường trực Đảng ủy xem xét, tháo gỡ.

Dưới sự chỉ đạo Đảng ủy phường cùng vai trò tham mưu nòng cốt của Ban Xây dựng Đảng, phường Kép đã triển khai bài bản toàn diện các khâu. Đến nay, phường đã cơ bản hoàn thành việc số hóa hồ sơ đảng viên, hoàn thành trước kế hoạch đề ra. Với kết quả này, phường nằm trong nhóm địa phương dẫn đầu toàn thành phố về số hóa hồ sơ đảng viên.