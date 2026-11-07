Phường Hương Trà trồng gần 200 cây xanh, gắn mã QR quản lý, chăm sóc

Lãnh đạo phường Hương Trà tặng hoa cho đại diện khu dân cư tại buổi ra mắt mô hình tuyến đường hoa tự quản. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Chương trình thu hút đông đảo cán bộ, đảng viên, người dân và học sinh tham gia. Ngay sau lễ phát động, các đại biểu và người dân trồng gần 200 cây xanh, hoa các loại dọc khu dân cư trên tuyến đường Trần Can, góp phần chỉnh trang cảnh quan đô thị.

Trong khuôn khổ lễ phát động, phường Hương Trà ra mắt mô hình tuyến đường hoa tự quản, vận động các tổ chức đoàn thể, tổ dân phố và người dân cùng tham gia trồng, chăm sóc, bảo vệ cây xanh, giữ gìn vệ sinh môi trường.

Chủ tịch UBND phường Hương Trà Trần Trung Hậu trao chứng nhận quản lý cây xanh cho người dân tham gia mô hình. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Điểm đáng chú ý của mô hình là mỗi cây xanh được gắn mã QR chứa thông tin về hộ dân được giao quản lý, chăm sóc. Việc công khai hộ phụ trách từng cây tạo điều kiện để người dân cùng theo dõi, giám sát quá trình chăm sóc, bảo vệ cây xanh.

Qua đó, phát huy vai trò chủ động của cộng đồng, nâng cao trách nhiệm của từng hộ trong giữ gìn cảnh quan, hạn chế tình trạng cây trồng thiếu người chăm sóc, góp phần duy trì hiệu quả mô hình lâu dài.

Theo ông Phạm Thế Mẫn, Phó Chủ tịch UBND phường Hương Trà, việc gắn mã QR cho từng cây xanh là cách làm nhằm ứng dụng công nghệ số trong quản lý cảnh quan đô thị.

“Thông qua mã QR, thông tin về hộ dân được phân công chăm sóc từng cây được công khai, góp phần nâng cao trách nhiệm cộng đồng và hiệu quả duy trì mô hình”, ông Mẫn chia sẻ.

Học sinh tham gia trồng, chăm sóc cây xanh, hưởng ứng ngày Đô thị Việt Nam (8/11). Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Với thông điệp “Đường khang trang - Cây xanh, hoa đẹp - Người dân tự quản - Hương Trà xanh, phát triển du lịch sinh thái bền vững”, địa phương kỳ vọng mô hình sẽ được duy trì hiệu quả, từng bước nhân rộng trên địa bàn, góp phần xây dựng phường ngày càng văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Trước đó, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà phát động ra quân hưởng ứng ngày Đô thị Việt Nam, gắn với phong trào “Hương Trà xanh - Hành động xanh” và ra mắt mô hình “Khu dân cư rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe”.