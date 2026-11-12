Phường Hương Trà trao giải hội thi tìm hiểu Nghị quyết số 57-NQ/TW

Ban tổ chức trao giải tập thể cho các đơn vị xuất sắc. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Diễn ra từ ngày 5 đến 10/10 theo hình thức trực tuyến, hội thi thu hút 836 lượt dự thi, trong đó 104 lượt đạt kết quả tối đa 30/30 câu đúng.

Kết quả, ở khối tập thể, giải Nhất được trao cho tổ dân phố An Trạch, giải Nhì thuộc về tổ dân phố An Thổ và giải Ba thuộc về tổ dân phố Dưỡng Sơn.

Ở khối cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, giải Nhất được trao cho Thiếu tá Nguyễn Thị Dung (Công an phường); cùng 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích.

Đối với nhóm người dân, giải Nhất thuộc về ông Huỳnh Văn Hùng (tổ dân phố An Trạch); cùng 2 giải Nhì, 3 giải Ba và 5 giải Khuyến khích được trao cho các cá nhân.

Lãnh đạo phường Hương Trà trao giải cho các cá nhân. Ảnh: ĐĂNG NGUYÊN

Trước đó, người dự thi trả lời 30 câu hỏi trắc nghiệm trong 15 phút, với nội dung tập trung vào Nghị quyết số 57-NQ/TW, phong trào “Bình dân học vụ số”, Đề án 06, VNeID và các tiện ích số phục vụ người dân...

Qua tổ chức hội thi, phường Hương Trà đặt mục tiêu nâng cao nhận thức của cán bộ và nhân dân về chuyển đổi số, cải cách hành chính, khuyến khích ứng dụng các nền tảng, tiện ích số trong đời sống.