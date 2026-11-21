Chuyên gia góp ý dự thảo đề án, đề xuất giải pháp xây dựng thương hiệu du lịch phường Hương Trà trong tương lai. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Phường Hương Trà có nhiều lợi thế phát triển du lịch với cảnh quan thiên nhiên, di tích lịch sử, không gian làng quê, nhà vườn và đời sống văn hóa cộng đồng. Trong đó, làng sinh thái Hương Trà, con đường hoa sưa, đình làng, các di tích lịch sử, làng nghề truyền thống và không gian vườn Cà Ban tạo nên những nét đặc trưng của địa phương.

Năm 2026, lượng khách tham quan tại phường Hương Trà ước đạt khoảng 60.000 lượt, trong đó khoảng 73% tập trung tại các kỳ lễ hội…

Tuy nhiên, hoạt động du lịch vẫn còn những hạn chế, lượng khách tập trung chủ yếu vào mùa lễ hội, thời gian lưu lại ngắn, mức chi tiêu thấp, sản phẩm và dịch vụ chưa đa dạng, kết nối giữa các điểm đến và cơ sở dịch vụ còn hạn chế.

Phường Hương Trà định hướng phát triển du lịch gắn với lợi thế bản địa và không gian làng quê xứ Quảng. Ảnh: ALĂNG NGƯỚC

Đại diện lãnh đạo phường Hương Trà cho biết, dự thảo đề án định hướng phát triển địa phương theo hướng du lịch sinh thái, làng quê, văn hóa và cộng đồng; khai thác các giá trị cảnh quan, di sản, nhà vườn, nông nghiệp và đời sống bản địa để xây dựng sản phẩm trải nghiệm.

Đề án đề xuất đến năm 2030, phường Hương Trà đón khoảng 150.000 lượt khách mỗi năm, tăng tỷ lệ khách lưu lại từ 4 giờ trở lên, nâng mức chi tiêu và giảm tính mùa vụ trong hoạt động du lịch...

Du khách tham quan tại vườn hoa không gian làng sinh thái Cà Ban (phường Hương Trà). Ảnh: CTV

Tại hội thảo, các đại biểu góp ý về định hướng xây dựng sản phẩm du lịch đặc trưng; đầu tư hạ tầng, kết nối các điểm đến; huy động nguồn lực, xác định danh mục dự án ưu tiên và lộ trình triển khai.

Đồng thời đề xuất giải pháp phát huy vai trò cộng đồng, doanh nghiệp trong tổ chức, khai thác dịch vụ du lịch, tạo sinh kế cho người dân gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống…