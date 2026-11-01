Phường Hương Trà ra quân dọn vệ sinh môi trường
Sáng 1/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà tổ chức phát động ra quân hưởng ứng Ngày Đô thị Việt Nam (8/11), gắn với phong trào “Hương Trà xanh - Hành động xanh”, “Ngày cuối tuần xanh - sạch - đẹp” và ra mắt mô hình “Khu dân cư rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe”.
Chương trình điểm được tổ chức tại khu dân cư Hồng Lư. Sau lễ phát động, các khu dân cư trên địa bàn phường đồng loạt ra quân dọn vệ sinh đường, ngõ xóm, khu sinh hoạt chung; thu gom rác thải đúng nơi quy định, phát quang, khơi thông cống rãnh và chăm sóc cây xanh theo phần việc được phân công.
Bà Nguyễn Thị Thao, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hương Trà cho biết, thông qua hoạt động, địa phương vận động mỗi gia đình nâng cao ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường, duy trì cảnh quan trước nhà sạch đẹp, bỏ rác đúng giờ, đúng nơi quy định, góp phần xây dựng khu dân cư xanh - sạch - đẹp.
Dịp này, khu dân cư Hồng Lư ra mắt mô hình “Khu dân cư rèn luyện thể thao nâng cao sức khỏe”, vận động người dân lựa chọn môn thể thao phù hợp với lứa tuổi, duy trì tập luyện thường xuyên để nâng cao sức khỏe; đồng thời giữ gìn vệ sinh tại các điểm tập luyện, chăm sóc cây xanh và tăng cường giao lưu, gắn kết cộng đồng.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/phuong-huong-tra-ra-quan-don-ve-sinh-moi-truong-3357072.html