Phường Hương Trà khen thưởng tập thể, cá nhân xuất sắc tại Đại hội Thể dục thể thao thành phố

Phường Hương Trà là một trong những địa phương hưởng ứng tích cực và giành thành tích tốt tại đại hội vừa qua. Cụ thể, địa phương cử lực lượng tranh tài ở 11/25 môn, phân môn của đại hội. Chung cuộc, phường giành 7 Huy chương Vàng, 4 Huy chương Bạc, 6 Huy chương Đồng, xếp thứ 14/93 đơn vị tham gia đại hội với 151 điểm.

Thành tích thể hiện sự nỗ lực của huấn luyện viên, vận động viên; đồng thời cho thấy phong trào thể dục - thể thao quần chúng trên địa bàn phường ngày càng phát triển.

Việc kịp thời tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc cũng tạo động lực để các lực lượng tiếp tục duy trì thói quen tập luyện thể thao, sẵn sàng hướng đến giải đấu cấp thành phố.

Theo lãnh đạo phường Hương Trà, địa phương tiếp tục quan tâm, đẩy mạnh phát triển thể dục - thể thao, góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần cho người dân.