Phường Hồng Hà: Trao tặng, truy tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho 469 đảng viên

Đợt này, Đảng bộ phường Hồng Hà có 469 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng, trong đó có 3 đồng chí được truy tặng.

Phát biểu tại buổi lễ, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh nhấn mạnh, mỗi tấm Huy hiệu Đảng là sự ghi nhận của Đảng đối với quá trình phấn đấu, rèn luyện, giữ gìn phẩm chất chính trị, đạo đức cách mạng và những cống hiến bền bỉ của các đảng viên qua các chặng đường cách mạng.

Huy hiệu Đảng không chỉ là phần thưởng cao quý mà Đảng trao tặng cho những năm tháng tuổi Đảng. Cao quý hơn, đó là sự ghi nhận đối với quá trình các đồng chí đã giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức của người đảng viên luôn trung thành với mục tiêu, lý tưởng của Đảng, gắn bó với nhân dân, vượt qua nhiều khó khăn, thử thách, đóng góp công sức, trí tuệ cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Lãnh đạo phường Hồng Hà trao Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng cho các đảng viên. Ảnh: PV

“Mỗi đồng chí được nhận Huy hiệu Đảng hôm nay là một tấm gương về sự kiên định, trách nhiệm và tinh thần cống hiến. Không chỉ là niềm vinh dự, tự hào của cá nhân và gia đình các đồng chí, mà còn là niềm tự hào chung của toàn Đảng bộ và nhân dân phường Hồng Hà”, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà nhấn mạnh.

Theo đồng chí Bùi Tuấn Anh, dù ở bất kỳ cương vị công tác nào, trong bất kỳ hoàn cảnh nào, các đồng chí đã luôn giữ vững bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, với Tổ quốc và nhân dân; hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao.

Đặc biệt, khi đã nghỉ công tác, các đồng chí vẫn tiếp tục phát huy vai trò tiên phong, gương mẫu của người đảng viên; tích cực tham gia các hoạt động ở chi bộ, tổ dân phố; là chỗ dựa tinh thần vững chắc, là tấm gương sáng để thế hệ trẻ noi theo; góp phần quan trọng vào việc củng cố niềm tin của nhân dân đối với Đảng, chính quyền và hệ thống chính trị ở cơ sở.

Dịp này, Đảng bộ phường Hồng Hà có 469 đảng viên được trao tặng Huy hiệu 35 năm tuổi Đảng. Ảnh: PV

Bí thư Đảng uỷ phường Hồng Hà cũng thông tin về tình hình kinh tế - xã hội của phường trong thời gian qua. Theo đó, từ đầu năm đến nay, phường Hồng Hà đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức nhiều chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 9 tháng đầu năm ước đạt 1.069,1 tỷ đồng (bằng 91,5% kế hoạch được giao), ước thực hiện cả năm 2026 đạt 100% dự toán. Kinh tế tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, ước đạt 11,5%, tăng 3% so với năm 2025.

Công tác giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được tập trung chỉ đạo quyết liệt, đạt kết quả cao; phường đã bàn giao mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo. Công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường được tăng cường; công tác quản lý địa bàn từng bước đi vào nền nếp, tập trung xử lý các vi phạm và những vấn đề dân sinh, đô thị nổi cộm. Kỷ cương hành chính được tăng cường; cải cách hành chính, chuyển đổi số được đẩy mạnh và đạt những kết quả rõ nét.

Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh phát biểu chúc mừng tại buổi lễ. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, công tác an sinh xã hội được quan tâm toàn diện, thiết thực; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân từng bước được nâng cao; các hoạt động chăm lo cho gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị tiếp tục được chú trọng; chất lượng sinh hoạt chi bộ từng bước được nâng lên; vai trò của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị – xã hội ngày càng được phát huy, góp phần tạo sự đồng thuận xã hội, huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và nhân dân trong thực hiện nhiệm vụ chính trị của phường.

Nhấn mạnh những kết quả đó có sự đóng góp quan trọng của các đồng chí đảng viên, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hà tin tưởng với bề dày kinh nghiệm, uy tín và tâm huyết, các đồng chí được trao Huy hiệu Đảng hôm nay sẽ tiếp tục nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; động viên con cháu và nhân dân thực hiện tốt chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; góp phần bồi dưỡng, giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, để truyền thống vẻ vang của Đảng ta tiếp tục được giữ gìn và phát huy.

Đồng chí Phạm Quốc Hưng chia sẻ niềm vui khi được trao Huy hiệu Đảng. Ảnh: PV

Thay mặt các đảng viên được trao Huy hiệu Đảng đợt này, đồng chí Phạm Quốc Hưng, đảng viên Chi bộ 2 Phúc Xá chia sẻ vô cùng vinh dự, tự hào khi được đón nhận phần thưởng cao quý của Đảng.

Nhìn lại chặng đường gần nửa thế kỷ được đứng trong hàng ngũ của Đảng, đồng chí Phạm Quốc Hưng cho biết, lời thề trước Đảng cùng lý tưởng cách mạng của Bác Hồ đã tiếp thêm sức mạnh cho đồng chí vượt qua mọi khó khăn, thử thách để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dù nay tuổi đời đã cao, đồng chí vẫn luôn chú ý giữ gìn đạo đức của người đảng viên, gương mẫu trong công tác và sinh hoạt, góp phần xây dựng khu dân cư đoàn kết, văn minh, xây dựng Thủ đô và đất nước ngày càng giàu đẹp hơn.