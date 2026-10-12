Phường Hồng Hà thành lập, tổ chức lại phòng chuyên môn thuộc UBND phường

Tại hội nghị, đồng chí Trần Xuân Hà, Phó Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà đã công bố Nghị quyết của HĐND phường về thành lập, tổ chức lại phòng chuyên môn thuộc UBND phường.

Theo đó, UBND phường Hồng Hà có 5 phòng chuyên môn, gồm: Văn phòng HĐND và UBND; Phòng Nội vụ - Tư pháp; Phòng Kinh tế; Phòng Hạ tầng, Đô thị và Môi trường; Phòng Văn hóa - Xã hội.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Hồng Hà Phùng Mỹ Ngà trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các đồng chí Bí thư Chi bộ. Ảnh: PV

Việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy nhằm bảo đảm tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, phân định rõ chức năng, nhiệm vụ, nâng cao chất lượng tham mưu và phục vụ nhân dân.

Đồng thời, đồng chí Lê Thị Mỵ, Trưởng Ban Xây dựng Đảng phường Hồng Hà đã công bố Quyết định kết thúc hoạt động của Đảng bộ Các cơ quan Đảng, Đảng bộ UBND phường và chuyển giao đảng viên ở các đảng bộ về các chi bộ phòng, ban, cơ quan chuyên môn trực thuộc Đảng ủy phường.

Với việc kết thúc hoạt động 2 Đảng bộ, phường Hồng Hà quyết định thành lập mới 12 Chi bộ và chỉ định 29 đồng chí tham gia cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ tại các cơ quan tham mưu giúp việc của Đảng ủy, UBND, Ủy ban MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội.

Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Lê Hồng Thắng trao quyết định, tặng hoa chúc mừng lãnh đạo các phòng chuyên môn thuộc UBND phường. Ảnh: PV

Như vậy, sau sắp xếp, phường Hồng Hà có 111 tổ chức đảng trực thuộc với 12 đảng bộ, 99 chi bộ, trong đó có 81 chi bộ tổ dân phố. Việc thành lập các chi bộ trực thuộc đánh dấu bước kiện toàn quan trọng trong tổ chức đảng, bảo đảm sự lãnh đạo trực tiếp, toàn diện của Đảng đối với các cơ quan, đơn vị.

Cũng tại hội nghị, phường Hồng Hà đã công bố các quyết định về công tác cán bộ, bao gồm việc điều động, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý và điều động công chức nhận nhiệm vụ tại các phòng chuyên môn.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: PV

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy phường Hồng Hà Phùng Mỹ Ngà yêu cầu các đơn vị khẩn trương ổn định tổ chức, phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm. Các Chi bộ cần xây dựng lại quy chế hoạt động, phân công nhiệm vụ và rà soát các hoạt động, trước mắt là hoàn thành việc số hóa dữ liệu đảng viên.

Đối với các phòng, ban chuyên môn, đồng chí Phùng Mỹ Ngà yêu cầu khẩn trương thực hiện công tác bàn giao, xây dựng quy chế làm việc và phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm sự thống nhất giữa nhiệm vụ chuyên môn của phòng với nhiệm vụ của đảng viên. Đặc biệt, không để công việc bị gián đoạn, nhất là trong hoạt động của khối UBND phường, việc sắp xếp tổ chức phải bảo đảm phục vụ người dân, doanh nghiệp kịp thời, không để xảy ra tình trạng chậm, muộn…