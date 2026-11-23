Văn hóa đọc – Kết nối di sản và tương lai

Những ngày qua, diện mạo các tuyến đường, trụ sở cơ quan, đơn vị trên địa bàn phường Hồng Hà trở nên khang trang, rực rỡ hơn với hệ thống pano, khẩu hiệu, cờ Đảng, cờ Tổ quốc được trang trí tưng bừng tại các điểm nhấn giao thông và khu dân cư.

Song song với việc chỉnh trang cảnh quan, phường đẩy mạnh tuyên truyền trên các nền tảng số, mạng xã hội nhằm quảng bá sâu rộng giá trị các di tích lịch sử, cách mạng và nét đẹp văn hóa truyền thống của địa phương. Đồng thời tăng cường tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, truyền thống văn hóa dân tộc; phổ biến, giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Phường Hồng Hà phát động Ngày hội đọc sách toàn phường. Ảnh: PV

Điểm nhấn giàu ý nghĩa trong chuỗi hoạt động lần này là Ngày hội đọc sách toàn phường với chủ đề “Hồng Hà kết nối tri thức – Văn hóa soi đường tương lai” và buổi Tọa đàm “Văn hóa đọc – Kết nối di sản và tương lai” tại điểm cầu chính Trường Tiểu học Phúc Tân.

Sáng 23-11, tại tất cả các trường tiểu học và trung học cơ sở trên địa bàn phường Hồng Hà, chương trình “60 phút cùng đọc” đã được triển khai đồng loạt ngay tại sân trường, thư viện và các lớp học.

Trong không gian đọc sách được bài trí thân thiện, sáng tạo, các em học sinh hào hứng lựa chọn những đầu sách hay viết về lịch sử dân tộc, danh nhân, di sản văn hóa Việt Nam và kỹ năng sống. Bên cạnh việc đọc sách, nhiều trường còn tổ chức giao lưu với diễn giả, thi kể chuyện lịch sử, hỏi đáp tương tác và chia sẻ cảm nhận sau khi đọc. Qua đó, giúp học sinh hiểu sâu hơn những kiến thức tiếp nhận từ sách và liên hệ với thực tiễn.

Lãnh đạo UBND phường và các thầy, cô giáo trò chuyện với học sinh trong Ngày hội đọc sách. Ảnh: PV

Thời gian qua, phong trào đọc sách tại các trường học trên địa bàn phường Hồng Hà được duy trì và phát triển sôi nổi, lan tỏa sâu rộng qua từng tiết học thư viện và các cuộc thi như “Đại sứ Văn hóa đọc”, “Gia đình đọc sách- Phát triển tủ sách gia đình kết nối yêu thương”.

Phát biểu tại Ngày hội đọc sách, Phó Chủ tịch UBND phường Nguyễn Hải Đăng nhấn mạnh, sách chính là kho tàng tri thức vô giá, là người bạn đồng hành giúp nuôi dưỡng tâm hồn và hình thành nhân cách cho thế hệ trẻ.

Việc rèn luyện thói quen đọc sách ngay từ trên ghế nhà trường sẽ tạo nền tảng vững chắc cho tinh thần tự học suốt đời. Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà kỳ vọng các nhà trường và đội ngũ giáo viên sẽ tiếp tục phát huy hiệu quả hệ thống thư viện, để việc đọc sách trở thành nét đẹp thường xuyên, thiết thực.

Nhiều em nhỏ tham gia Ngày hội đọc sách. Ảnh: PV

Trong Ngày hội đọc sách tại điểm cầu chính Trường Tiểu học Phúc Tân, các em học sinh đã được giao lưu, trò chuyện với nhà báo, nhà văn Lữ Mai. Chương trình toạ đàm đã giới thiệu lịch sử, ý nghĩa của Ngày Văn hóa Việt Nam và vai trò của văn hóa đọc trong đời sống; giao lưu, trao đổi với diễn giả về giá trị của sách, văn hóa đọc, lịch sử, di sản và bản sắc văn hóa Việt Nam.

Chương trình cũng giới thiệu những cuốn sách hay, tác phẩm tiêu biểu về lịch sử, văn hóa, danh nhân và di sản dân tộc, qua đó khuyến khích học sinh hình thành thói quen đọc sách, vận dụng kiến thức vào học tập và cuộc sống.

Cũng trong dịp này, các trường học trên địa bàn phường Hồng Hà đã tổ chức các buổi phát thanh chuyên đề, hoạt động ngoại khóa, cuộc thi tìm hiểu, thi kể chuyện lịch sử, văn hóa; tổ chức tham quan, tìm hiểu các di tích lịch sử, di tích cách mạng và các địa chỉ văn hóa tiêu biểu, góp phần bồi dưỡng tình yêu quê hương, đất nước và nâng cao ý thức trách nhiệm của thế hệ trẻ trong việc gìn giữ, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Phường Hồng Hà là tổ chức liên hoan nghệ thuật với sự tham gia của các tổ dân phố. Ảnh: PV

Sôi nổi các hoạt động văn nghệ, thể thao

Cũng trong ngày 23-11, phường Hồng Hà đã tổ chức Giải thi đấu Pickleball với sự tham gia của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và các câu lạc bộ, cụm dân cư trên địa bàn phường.

Một hoạt động sôi nổi khác của phường Hồng Hà là tổ chức liên hoan nghệ thuật chủ đề “Việt Nam văn hoá muôn mài”, với sự tham gia của các câu lạc bộ văn hóa, văn nghệ thuộc các tổ chức chính trị – xã hội và các tổ dân phố trên địa bàn phường Hồng Hà.

Chương trình liên hoan nghệ thuật đã gửi đến nhân dân các tiết mục ca, múa nhạc ca ngợi Đảng, Bác Hồ kính yêu; tình yêu quê hương, đất nước, Thủ đô Hà Nội; truyền thống lịch sử hào hùng của dân tộc; những thành tựu trong công cuộc đổi mới và phát triển đất nước, Thủ đô và địa phương; xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh, góp phần xây dựng Thủ đô văn hiến, văn minh, hiện đại…

Chuỗi hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam năm 2026 tại phường Hồng Hà không chỉ tạo không khí sinh hoạt văn hóa sôi nổi trong cộng đồng dân cư mà còn góp phần lan tỏa tình yêu sách, bồi đắp tình yêu quê hương, niềm tự hào về truyền thống dân tộc và ý thức gìn giữ, phát huy các giá trị di sản trong thế hệ trẻ. Qua đó, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, cộng đồng dân cư văn minh, đoàn kết và giàu bản sắc.