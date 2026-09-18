Phường Hồng Hà: Siết chặt an toàn thực phẩm trong bếp ăn trường học

Đoàn đã kiểm tra công tác quản lý, hồ sơ; điều kiện cơ sở vật chất, trang thiết bị bếp ăn; quy trình tiếp nhận, bảo quản, sơ chế, chế biến và chia suất ăn; việc thực hiện kiểm thực ba bước, lưu mẫu thức ăn…

Sau sắp xếp, Trường Mầm non Hoa Sen có 4 điểm trường. Hiệu trưởng nhà trường Phạm Thị Bích Ngọc cho biết, công tác bảo đảm an toàn thực phẩm luôn được nhà trường đặc biệt chú trọng. Nhà trường đã lắp đặt hệ thống camera giám sát và màn hình theo dõi quy trình bếp ăn, đồng thời, từ đầu năm học, Hiệu trưởng đã kiểm tra công tác bán trú tại tất cả các điểm trường.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất tại Trường Mầm non Hoa Sen. Ảnh: PV

Đoàn kiểm tra ghi nhận khu vực bếp ăn đảm bảo vệ sinh theo quy trình 1 chiều, đúng quy định; trang thiết bị, dụng cụ inox hiện đại, bảo hộ lao động đầy đủ. Nhà trường thực hiện kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn theo đúng quy trình của Bộ Y tế; qua xét nghiệm dư lượng formol và hàn the trong bánh phở, kết quả thu được là âm tính...

Ghi nhận công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tổ chức bữa ăn bán trú của Trường Mầm non Hoa Sen, Phó Trưởng phòng Văn hoá - Xã hội phường Hồng Hà Thẩm Ngọc Trung đề nghị, nhà trường phối hợp tổ chức chia sẻ kinh nghiệm tổ chức, quản lý bữa ăn bán trú, hướng dẫn sử dụng phần mềm HanoiCheck… cho khối các trường mầm non trên địa bàn phường.

Đoàn kiểm tra liên ngành kiểm tra đột xuất tại Trường Tiểu học Nhật Tân. Ảnh: Phương Thảo

Cùng ngày, Đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra đột xuất tại Trường Tiểu học Nhật Tân. Qua kiểm tra cho thấy, khu vực nấu ăn được nhà trường bố trí khang trang, rộng rãi với cơ sở vật chất, thiết bị hiện đại. Nhà trường đã lắp 5 camera giám sát tại bếp ăn.

Theo báo cáo, Trường Tiểu học Nhật Tân tổ chức bữa ăn bán trú theo mô hình thuê nhà thầu nấu. Kiểm tra thực tế cho thấy, 12 nhân viên nấu ăn và 8 nhân viên giao hàng đều có đầy đủ hồ sơ; bếp ăn sạch sẽ, nhân viên có đầy đủ trang phục bảo hộ thực hiện đúng quy trình. Sổ kiểm thực ba bước và lưu mẫu thức ăn ghi chép đầy đủ, lưu mẫu đúng quy định của Bộ Y tế.

Nhà trường đã xuất trình đầy đủ hồ sơ pháp lý, hợp đồng với nhà cung cấp thực phẩm; tem truy xuất phù hợp với hồ sơ cung cấp. Đồng thời, tổ chức khám sức khoẻ và xác nhận kiến thức an toàn thực phẩm đầy đủ cho toàn bộ giáo viên và nhân viên.

Cán bộ nhà trường sử dụng phần mềm HanoiCheck thành thạo, thường xuyên cập nhật thông tin trên phần mềm. Hằng ngày, cha mẹ học sinh có thể kiểm tra thực đơn, truy xuất nguồn gốc thực phẩm, xem hình ảnh suất ăn của con trên ứng dụng HanoiCheck qua iHanoi. Đồng thời, các hình ảnh suất ăn của học sinh cũng được cập nhật trên trang web và Fanpage của trường để cha mẹ học sinh tiện theo dõi.

Suất ăn trưa ngày 18-9 của học sinh Trường Tiểu học Nhật Tân. Ảnh: Phương Thảo

Qua kiểm tra, Đoàn kiểm tra liên ngành phường Hồng Hà ghi nhận các trường đã chú trọng thực hiện nghiêm túc các quy định về an toàn thực phẩm. Đoàn đề nghị các nhà trường tiếp tục duy trì nghiêm các quy trình, tăng cường kiểm tra, giám sát, qua đó bảo đảm an toàn thực phẩm và dinh dưỡng trong từng bữa ăn bán trú của học sinh.