Lan tỏa tinh thần đại đoàn kết

Trong đó, 12 tổ dân phố đã tổ chức bữa cơm đại đoàn kết, thu hút gần 6.500 lượt người tham dự. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, trò chơi dân gian, giới thiệu di sản văn hóa, ẩm thực và sản vật địa phương cũng được tổ chức sôi nổi, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tăng cường tình đoàn kết, gắn bó.

Dịp này, phường Hồng Hà đã biểu dương, khen thưởng 330 tập thể, 382 hộ gia đình và 889 cá nhân tiêu biểu với tổng kinh phí hơn 210 triệu đồng. Đồng thời tổ chức thăm hỏi, trao quà động viên 423 gia đình chính sách, người có công và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng trị giá hơn 160 triệu đồng.

Theo Chủ tịch Ủy ban MTTQ phường Hồng Hà Trần Thị Thanh Vân, năm 2026, phương thức hoạt động của MTTQ phường đã có nhiều đổi mới theo hướng thiết thực, gần dân, sát cơ sở và đẩy mạnh ứng dụng nền tảng số. Công tác tuyên truyền, nắm bắt tình hình nhân dân, định hướng dư luận và vận động nhân dân được triển khai thường xuyên, đa dạng.

Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND phường Hồng Hà tặng hoa chúc mừng Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hồng Hà. Ảnh: PV

Các phong trào thi đua xây dựng đô thị văn minh, bảo vệ môi trường lan tỏa mạnh mẽ với hơn 350 đợt ra quân vệ sinh môi trường, thu hút trên 4.000 lượt người tham gia; cuộc vận động ủng hộ Quỹ “Vì biển, đảo Việt Nam” đến ngày 10-9 đạt gần 655 triệu đồng.

Bên cạnh đó, công tác tham gia bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 được triển khai bài bản, đúng quy định.

Vai trò đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân được thể hiện rõ nét qua công tác tiếp xúc cử tri và tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các dự án lớn.

MTTQ phường đã kết hợp linh hoạt hình thức trực tiếp và trực tuyến để lấy ý kiến cộng đồng về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng (tỷ lệ 1/5000) và phương án hướng tuyến Trục Đại lộ Cảnh quan Sông Hồng (tỷ lệ 1/500), qua đó tổng hợp trung thực tâm tư, nguyện vọng của người dân gửi tới cơ quan có thẩm quyền.

Lãnh đạo Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Hồng Hà trao quà động viên các hộ dân có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Công tác phối hợp giữa MTTQ với HĐND, UBND, các ngành, đoàn thể ngày càng được tăng cường, góp phần thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh trật tự và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn…

Lấy sự đồng thuận và hài lòng của nhân dân làm thước đo

Tại lễ kỷ niệm 96 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam của phường Hồng Hà vừa được tổ chức, Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà Bùi Tuấn Anh đã ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà Ủy ban MTTQ Việt Nam phường, các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng, Ban Công tác Mặt trận các khu dân cư, tổ dân phố và đội ngũ cán bộ Mặt trận đã đạt được trong năm 2026.

Nổi bật là công tác tuyên truyền, vận động, tập hợp nhân dân tiếp tục được đổi mới; việc ứng dụng công nghệ thông tin, các nền tảng số được đẩy mạnh, với trên 1.000 tin, bài, phóng sự và hơn 2.000 hình ảnh, video được đăng tải, góp phần lan tỏa thông tin chính thống, tạo sự kết nối giữa Mặt trận với nhân dân. MTTQ phường đã phối hợp tiếp xúc cử tri, tổng hợp hơn 100 ý kiến, kiến nghị, kịp thời phản ánh những vấn đề nhân dân quan tâm đến cấp ủy, chính quyền.

Đặc biệt, trong công tác giải phóng mặt bằng các dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo, MTTQ phường đã thể hiện rõ vai trò tuyên truyền, vận động, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, phối hợp đối thoại, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của người dân. Kết quả hoàn thành bàn giao 100% mặt bằng của cả hai dự án có sự đóng góp tích cực của Mặt trận và các tổ chức trong hệ thống chính trị, cùng sự đồng thuận, ủng hộ của nhân dân.

Đối với việc lấy ý kiến nhân dân về Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch phân khu đô thị sông Hồng và Trục đại lộ cảnh quan sông Hồng, MTTQ phường đã nghiêm túc thực hiện việc tuyên truyền, tổ chức lấy ý kiến, tổng hợp và phản ánh trung thực những băn khoăn, nguyện vọng chính đáng của nhân dân…

Những kết quả trên đã góp phần quan trọng củng cố niềm tin, tăng cường sự gắn bó giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, tạo sự đồng thuận trong thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

Người dân phường Hồng Hà sôi nổi tham gia Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ảnh: PV

Bí thư Đảng uỷ phường Hồng Hà đề nghị, trong thời gian tới, Ủy ban MTTQ Việt Nam phường và các tổ chức chính trị - xã hội, hội quần chúng tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời, đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động, công tác an sinh xã hội và chuyển đổi số, xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Theo đồng chí Bùi Tuấn Anh, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc không phải là nhiệm vụ riêng của Mặt trận mà là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị. Mỗi chủ trương, chính sách, mỗi công việc cụ thể đều phải hướng tới mục tiêu phục vụ nhân dân, lấy sự đồng thuận và hài lòng của nhân dân làm thước đo hiệu quả công tác.