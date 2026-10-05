Phường Hồng Hà phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026

Các đại biểu thực hiện nghi thức kích hoạt Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: PV

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Nguyễn Hải Đăng nhấn mạnh, thông điệp của Tuần lễ đặt trọng tâm vào thực học, thực hành, khuyến khích mỗi người duy trì việc học thường xuyên, biết vận dụng kiến thức vào thực tiễn; đồng thời nâng cao năng lực số, chủ động tiếp cận và sử dụng công nghệ, trí tuệ nhân tạo an toàn, hiệu quả và có trách nhiệm.

Hưởng ứng lời phát động, Tổ trưởng Tổ dân phố số 4, khu vực Chương Dương Nguyễn Văn Hưởng cho rằng, từ góc nhìn của khu dân cư, tinh thần học tập suốt đời được cụ thể hóa bằng những việc gần gũi: Xây dựng thói quen đọc và tự học trong mỗi gia đình; người lớn chủ động cập nhật kiến thức, kỹ năng số và nêu gương học tập cho con trẻ; tăng cường sự phối hợp giữa tổ dân phố, gia đình và nhà trường để tạo môi trường học tập tích cực trong cộng đồng.

Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà Nguyễn Hải Đăng phát động Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026. Ảnh: PV

Điểm nhấn của chương trình là nghi thức kích hoạt Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2026 với sự tham gia của đại diện UBND phường Hồng Hà, nhà trường, cha mẹ học sinh, tổ dân phố và học sinh, thể hiện tinh thần đồng hành giữa chính quyền, nhà trường, gia đình, cộng đồng và người học trong xây dựng xã hội học tập.

Để tinh thần của Tuần lễ thực sự đến với học sinh, Trường Tiểu học và THCS Chương Dương đã tổ chức các hoạt động thiết thực, tạo cơ hội để học sinh phát huy tinh thần học tập suốt đời, trong đó có cuộc thi tìm hiểu về Di tích quốc gia đặc biệt Văn Miếu – Quốc Tử Giám. Thông qua việc đọc, tìm kiếm tư liệu, khám phá, các em học sinh có thêm cơ hội tìm hiểu về biểu tượng của truyền thống hiếu học, tôn sư trọng đạo của dân tộc.

Các em học sinh tích cực tham gia trò chơi. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức còn mang đến những hoạt động giao lưu sôi nổi với trò chơi gắn liền với những nhân vật quen thuộc, gắn bó với tuổi thơ như: Thánh Gióng, Tấm Cám, Thạch Sanh, nàng Bạch Tuyết và bảy chú lùn, Sọ Dừa… Từ đó, thông điệp “Mở một cuốn sách – Mở ra một thế giới” được chuyển đến học sinh một cách tự nhiên, gần gũi.

Các trò chơi lan tỏa tinh thần học tập đến các em học sinh. Ảnh: PV

Tham dự sự kiện, em Phạm Lê Hải Băng, học sinh lớp 5A, Trường Tiểu học và THCS Chương Dương chia sẻ: “Em và các bạn sẽ thể hiện tinh thần học tập suốt đời bằng những việc làm thiết thực như chăm chỉ đọc sách, mạnh dạn đặt câu hỏi khi chưa hiểu, tích cực thực hành và chủ động khám phá. Chúng em quyết tâm biến việc học thành một thói quen mỗi ngày; đồng thời sử dụng công nghệ và trí tuệ nhân tạo đúng mục đích, an toàn, có trách nhiệm”.