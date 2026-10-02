Phường Hồng Hà duy trì trật tự đô thị, đảm bảo ATGT
Hướng tới kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô 10/10, UBND phường Hồng Hà đã huy động nhiều lực lượng, tổ chức ra quân xử lý vi phạm trật tự đô thị, trật tự an toàn giao thông, vệ sinh môi trường. Sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị đã góp phần kéo giảm vi phạm, đảm bảo đường thông, hè thoáng phục vụ nhân dân đi lại an toàn, thuận tiện.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/phuong-hong-ha-duy-tri-trat-tu-do-thi-dam-bao-atgt-420394.htm