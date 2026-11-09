Phường Hồng Hà: Đổi mới công tác tuyên truyền, đưa pháp luật vào cuộc sống

Phòng chống bạo lực học đường cho thế hệ trẻ

Nhằm nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật và trang bị kỹ năng tự bảo vệ cho học sinh, Phòng Nội vụ - Tư pháp phường Hồng Hà đã phối hợp với Công an phường và Trường THCS Hồng Hà tổ chức tuyên truyền về phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em.

Tại chương trình, báo cáo viên đã phổ biến những quy định pháp luật liên quan đến công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, đồng thời giúp học sinh nhận diện rõ các hành vi bạo lực học đường, xâm hại trẻ em và những nguy cơ tiềm ẩn trong môi trường học tập cũng như đời sống hằng ngày.

Thông qua các tình huống thực tế và nội dung trao đổi gần gũi, dễ hiểu, các em học sinh được hướng dẫn kỹ năng nhận biết, phòng tránh, xử lý khi gặp phải hành vi bạo lực, xâm hại. Các em cũng được chỉ dẫn cách tìm kiếm sự hỗ trợ kịp thời từ gia đình, thầy cô, nhà trường và các cơ quan chức năng khi cần thiết.

Phường Hồng Hà tuyên truyền phòng, chống bạo lực học đường và xâm hại trẻ em cho học sinhh. Ảnh: PHH

Nhằm nâng cao kỹ năng tham gia giao thông an toàn cho học sinh, Công an phường Hồng Hà đã phối hợp với Phòng Cảnh sát giao thông, Công an thành phố Hà Nội tổ chức tuyên truyền, hướng dẫn kỹ năng lái xe gắn máy an toàn cho học sinh, giáo viên Trường THPT Hồng Hà.

Bên cạnh việc phổ biến các quy định pháp luật, buổi tuyên truyền tập trung vào phân tích, giải đáp những tình huống cụ thể, gần gũi với việc đi lại hằng ngày của học sinh, các lỗi vi phạm thường gặp để các em hiểu rõ những nguy cơ mất an toàn và hậu quả có thể xảy ra.

Cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông cũng phân tích những biểu hiện chủ quan, thiếu kinh nghiệm khi điều khiển phương tiện, đồng thời khuyến cáo các em lựa chọn loại xe phù hợp với độ tuổi và hướng dẫn những kỹ năng cần thiết để bảo đảm an toàn trong quá trình tham gia giao thông.

Đưa thủ tục hành chính đến gần hơn với người dân

Là địa bàn đông dân cư, phường Hồng Hà đặc biệt chú trọng đến công tác giải quyết thủ tục hành chính, xem chuyển đổi số không chỉ là ứng dụng công nghệ, mà còn là hành trình đưa dịch vụ công đến gần hơn với mỗi người dân.

Với thông điệp xuyên suốt “Công dân số bắt đầu từ những việc rất nhỏ”, phường đã tổ chức chuỗi chương trình livestream theo các nội dung chuyên sâu như: “Căn cước - Định danh điện tử - Dịch vụ công”, “Cư trú - Hộ tịch - Thủ tục liên thông”, “Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ”… với sự tham gia tương tác của lãnh đạo UBND, Công an phường, cán bộ các bộ phận chuyên môn.

Thông qua các buổi livestream kéo dài từ 90 đến 100 phút, các phòng chuyên môn của UBND phường và Công an phường đã hướng dẫn thực hiện các thủ tục hành chính về cư trú, hộ tịch; giải đáp những vướng mắc thường gặp trong quá trình thực hiện thủ tục; hướng dẫn chi tiết cách khai thác tiện ích VNeID và dịch vụ công trực tuyến, giúp tiết kiệm tối đa thời gian và công sức đi lại…

Một buổi livestream tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy do UBND phường Hồng Hà tổ chức. Ảnh: PV

Huy động sức mạnh toàn dân trong công tác PCCC

Xác định phòng cháy là văn hóa, chữa cháy là kỹ năng, công tác tuyên truyền về phòng cháy, chữa cháy tại phường Hồng Hà luôn được đặt lên hàng đầu. Bên cạnh các hình thức tuyên truyền thông thường qua các hội nghị, cuộc họp ở khu dân cư, hệ thống loa truyền thanh cơ sở, phường Hồng Hà còn tổ chức chuỗi chương trình livestream phổ biến kiến thức và kỹ năng phòng cháy, chữa cháy.

Ông Nguyễn Đình Thu, Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường Hồng Hà cho biết, công tác quản lý nhà nước về phòng cháy, chữa cháy được UBND phường cụ thể hóa bằng các chương trình, kế hoạch hành động sát sao. Phường đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho Công an phường, các phòng chuyên môn cùng các ban ngành, đoàn thể để phối hợp chặt chẽ.

Đồng thời đảm bảo kinh phí thường xuyên từ ngân sách để trang bị phương tiện, duy trì ổn định các trụ nước cứu hỏa, rà soát các ngõ sâu, khu vực có nguy cơ cháy nổ cao để phân công lực lượng thường trực giám sát và xử lý nghiêm các vi phạm hành chính theo quy định.

Trực tiếp tuyên truyền, hướng dẫn phòng cháy, chữa cháy cho người dân, Đại úy Phạm Văn Công, Công an phường Hồng Hà chỉ rõ nguyên tắc cốt lõi trong phòng cháy, chữa cháy phải lấy phòng ngừa là chính và bắt đầu từ ý thức của mỗi cá nhân và hộ gia đình.

Bởi thực tế cho thấy, rất nhiều vụ cháy xuất phát từ hệ thống và thiết bị tiêu thụ điện thông dụng trong gia đình như quạt treo tường, tủ lạnh, điều hòa, tivi, lò vi sóng... Trong khi đó, nhiều người dân có thói quen chỉ bấm nút tắt trên thiết bị mà không rút hẳn phích cắm, khiến nguồn điện vẫn tồn tại trong hệ thống, tiềm ẩn nguy cơ cháy, nổ cao.

Theo cán bộ Công an phường, khi xảy ra cháy, nổ, người dân phải thật bình tĩnh, hô hoán báo động, nhanh chóng ngắt nguồn điện và sử dụng các dụng cụ chữa cháy tại chỗ như bình bột, bình khí CO2 hoặc chăn dập lửa.

Với nhà cao tầng và các nhà có thiết kế “chuồng cọp”, cần bố trí lối thoát nạn hợp lý, mở cửa thoát hiểm có khóa kèm dụng cụ phá dỡ, trang bị thang dây hoặc tận dụng vật dụng dài để thoát nạn an toàn. Đồng thời, người dân nên cài đặt các ứng dụng công nghệ số như “Báo cháy 114” hoặc ứng dụng “iHanoi” để cập nhật kiến thức và báo cáo sự cố kịp thời.

Thông qua chuỗi hoạt động tuyên truyền pháp luật đa dạng, từ học đường, cải cách hành chính đến phổ biến kiến thức, kỹ năng phòng cháy, chữa cháy, phường Hồng Hà đang từng bước đổi mới phương thức tuyên truyền, đưa thông tin pháp luật đến gần hơn với từng nhóm đối tượng. Qua đó, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức tự giác chấp hành pháp luật trong cộng đồng, từng bước hình thành nếp sống và văn hóa tuân thủ pháp luật, xây dựng địa bàn dân cư an toàn, văn minh.