Phường Hồng Hà chăm lo, phát huy vai trò người cao tuổi

Dự buổi lễ có Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Đoàn Ngọc Triệu.

Ôn lại ý nghĩa của Ngày Quốc tế người cao tuổi, Chủ tịch Hội Người cao tuổi phường Hồng Hà Nguyễn Kim Lan bày tỏ sự trân trọng đối với những đóng góp của các thế hệ người cao tuổi, đánh giá cao những đóng góp to lớn của người cao tuổi đối với gia đình, cộng đồng, xã hội và địa phương.

Tiết mục văn nghệ chào mừng của người cao tuổi phường Hồng Hà. Ảnh: PV

Bà Nguyễn Kim Lan cho biết, năm 2026 là một năm có nhiều dấu ấn đối với Hội Người cao tuổi phường Hồng Hà. Trong điều kiện thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp, hoạt động của Hội Người cao tuổi phường Hồng Hà vẫn được duy trì, từng bước ổn định, đi vào nề nếp và phát triển.

Đến nay, toàn phường có 82 chi hội với 12.764 hội viên; trong năm đã phát triển thêm hơn 200 hội viên mới. Các chế độ, chính sách đối với người cao tuổi từng bước được thực hiện đầy đủ, kịp thời; các hoạt động thăm hỏi, tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn được triển khai thiết thực.

Trong đó, công tác chăm sóc người cao tuổi tiếp tục được chú trọng. Dịp Tết Bính Ngọ 2026, Đảng uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ phường, Hội Người cao tuổi và các chi hội, đơn vị, nhà hảo tâm đã thăm hỏi, tặng 1.430 suất quà trị giá hơn 220 triệu đồng cho các cụ có hoàn cảnh khó khăn; tổ chức chúc thọ cho 2.261 cụ với tổng kinh phí trên 1.930 triệu đồng.

Phó Chủ tịch Thường trực Hội Người cao tuổi thành phố Hà Nội Đoàn Ngọc Triệu tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Hội Người cao tuổi phường Hồng Hà đã phối hợp với Trạm Y tế phường và Bệnh viện Đa khoa Hòe Nhai tổ chức khám, tư vấn sức khỏe miễn phí, lập sổ sức khỏe điện tử cho hội viên; phối hợp với Bệnh viện Mắt quốc tế DND khám mắt cho 409 cán bộ, hội viên…

Cùng với chăm sóc, Hội Người cao tuổi phường Hồng Hà cũng đặc biệt quan tâm đến việc phát huy vai trò người cao tuổi. Phong trào “Tuổi cao - Gương sáng" tiếp tục được triển khai sâu rộng. Nhiều ông, bà tuổi đã cao nhưng vẫn tích cực tham gia công tác xã hội, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ môi trường, hòa giải ở cơ sở, vận động con cháu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa phương.

Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Hồng Hà Phùng Mỹ Ngà tặng quà người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn. Ảnh: PV

Bên cạnh đó, phường Hồng Hà có 4 Câu lạc bộ Liên thế hệ tự giúp nhau, cùng với 95 câu lạc bộ dưỡng sinh, văn nghệ, được duy trì sinh hoạt đều đặn, giúp người cao tuổi chia sẻ, hỗ trợ nhau trong cuộc sống.

Trong thời gian tới, Hội Người cao tuổi phường Hồng Hà sẽ tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ chăm sóc và phát huy vai trò người cao tuổi, đổi mới hoạt động Hội theo hướng thiết thực, hiệu quả, quan tâm hơn nữa đến người cao tuổi có hoàn cảnh khó khăn, người cao tuổi cô đơn. Đồng thời, tiếp tục động viên hội viên phát huy trí tuệ, kinh nghiệm và uy tín của mình, tích cực tham gia xây dựng phường Hồng Hà ngày càng văn minh, giàu đẹp, nghĩa tình.

Bà Nguyễn Kim Lan, thay mặt Hội Người cao tuổi phường Hồng Hà nhận quà tặng từ nhà tài trợ. Ảnh: PV

Phát biểu chúc mừng tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ phường Hồng Hà Phùng Mỹ Ngà đề nghị Hội Người cao tuổi phường cần tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức hoạt động; tích cực thích ứng với xu thế chuyển đổi số; nâng tầm công tác chăm sóc gắn liền với việc phát huy vai trò của người cao tuổi trong sự phát triển chung của địa phương và đất nước.

Trong khuôn khổ chương trình, phường Hồng Hà đã tổ chức tập huấn, hướng dẫn sử dụng các ứng dụng số phổ biến cho người cao tuổi, góp phần xây dựng cộng đồng dân cư có kỹ năng số, sử dụng dịch vụ số an toàn.