Sau 7 ngày học tập và thực hành dưới sự hướng dẫn của nghệ nhân Ak (làng Chuet, phường An Phú), các thành viên CLB được truyền dạy những bài chiêng, điệu xoang và tìm hiểu các lễ hội truyền thống của người Jrai.

CLB trình diễn tiết mục lễ mừng lúa mới của người Jrai. Ảnh: Hoàng Hoài

Dịp này, UBND phường trao tặng một bộ nhạc cụ cho CLB. Trong khuôn khổ chương trình, các thành viên CLB còn tổ chức phục dựng lễ mừng lúa mới của người Jrai, tái hiện những nghi thức truyền thống cùng tiếng cồng chiêng, điệu xoang đặc sắc.

UBND phường Hội Phú trao tặng bộ nhạc cụ cho CLB. Ảnh: Hoàng Hoài

Vào ngày 21-11, CLB sẽ đại diện phường Hội Phú tham gia chương trình "Cồng chiêng cuối tuần" tại Quảng trường Đại Đoàn Kết.