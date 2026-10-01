Phường Hội Phú thu ngân sách đạt 203,3% chỉ tiêu tỉnh giao

Theo báo cáo, 9 tháng năm 2026, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn phường ước đạt hơn 372,7 tỷ đồng, bằng 203,3% chỉ tiêu tỉnh giao và bằng 170% chỉ tiêu HĐND phường giao. Riêng thu tiền sử dụng đất đạt hơn 209,3 tỷ đồng.

Quang cảnh hội nghị. Ảnh: P.N

Về đầu tư công, phường được giao kế hoạch vốn hơn 82,2 tỷ đồng, đã phân bổ hơn 75,1 tỷ đồng và giải ngân 40 tỷ đồng, đạt 48,6% kế hoạch. Công tác giải phóng mặt bằng dự án cao tốc Quy Nhơn-Pleiku và đường Nguyễn Văn Linh đã hoàn thành 100%.

Phường đang triển khai 5 dự án đầu tư, trong đó có 2 dự án đã hoàn thành, 3 dự án đạt khoảng 80% khối lượng. Đối với 8 dự án được giao bổ sung vốn, có 3 dự án hoàn thành, 5 dự án đang được triển khai.

Công tác quản lý đất đai, xây dựng tiếp tục được tăng cường. Trong 9 tháng, phường ban hành 217 quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất, cấp 294 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; hoàn thành rà soát 2.166/2.166 trường hợp đăng ký đất đai lần đầu. Phường cũng cấp 201 giấy phép xây dựng và kiểm tra 245 trường hợp.

Hoạt động sản xuất kinh doanh duy trì ổn định, với 487 hộ kinh doanh và 102 doanh nghiệp thành lập mới. Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 135,5 triệu USD, bằng 81,3% kế hoạch năm.

Các đại biểu tham gia ý kiến tại hội nghị. Ảnh: P.N

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung trao đổi những khó khăn, vướng mắc liên quan đến tiến độ công trình, dự án; quản lý đất đai, xây dựng; hạ tầng; giải quyết thủ tục hành chính và công tác phối hợp xử lý nhiệm vụ ở cơ sở.

Kết luận hội nghị, Chủ tịch UBND phường Vũ Mạnh Định yêu cầu các cơ quan, đơn vị tập trung xử lý những nhiệm vụ còn chậm, tồn đọng; thực hiện công việc theo phương châm “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ thẩm quyền, rõ thời gian, rõ kết quả.

Chủ tịch UBND phường nhấn mạnh những việc đã rõ phải triển khai ngay; những nội dung còn vướng phải tập trung tháo gỡ, không né tránh, đùn đẩy hoặc để chậm do nguyên nhân chủ quan. Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải trực tiếp chịu trách nhiệm về tiến độ và kết quả nhiệm vụ được giao.

Trong 3 tháng cuối năm, phường tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc gia; xử lý hồ sơ đất đai, xây dựng còn tồn đọng, trễ hạn; thúc đẩy tiến độ các công trình, dự án và công tác đấu giá quyền sử dụng đất.

Chủ tịch UBND phường yêu cầu việc thực thi công vụ phải “kỷ luật hơn”, công tác điều hành “quyết liệt hơn” và kết quả thực hiện nhiệm vụ phải “thực chất hơn”.