Phường Hội Phú thành lập 9 chi bộ trực thuộc

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Đảng ủy phường đã công bố quyết định kết thúc hoạt động Đảng bộ UBND phường và Chi bộ các cơ quan Đảng.

Đồng thời, công bố quyết định thành lập 9 chi bộ trực thuộc, gồm: Văn phòng Đảng ủy; Ban Xây dựng Đảng; cơ quan Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam phường; Văn phòng HĐND và UBND phường; Phòng Tài chính - Kế hoạch; Phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị; Phòng Văn hóa - Xã hội, Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Hội nghị cũng công bố các quyết định chỉ định cấp ủy, bí thư, phó bí thư các chi bộ.

Trao quyết định, tặng hoa chúc mừng các chi bộ mới thành lập. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Đảng ủy phường Võ Phúc Ánh cho biết, việc sắp xếp, kiện toàn các tổ chức Đảng là yêu cầu cần thiết nhằm bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ giữa tổ chức Đảng với cơ cấu tổ chức của hệ thống chính trị sau sắp xếp. Qua đó, góp phần củng cố vai trò lãnh đạo của Đảng, nâng cao năng lực và sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng.

Bí thư Đảng ủy phường đề nghị các chi bộ mới thành lập khẩn trương ổn định tổ chức, xây dựng quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho cấp ủy viên, đảng viên; thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, phát huy tinh thần đoàn kết, trách nhiệm và vai trò tiền phong, gương mẫu của cán bộ, đảng viên.

Bên cạnh đó, các chi bộ cần tập trung lãnh đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng cơ quan, đơn vị, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Hội Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.