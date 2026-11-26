Tại hội nghị, UBND phường đã công bố, trao quyết định công nhận 13 tổ trưởng tổ dân phố và trưởng thôn. Trong đó, có 9 người tái cử và 4 người lần đầu đảm nhận nhiệm vụ.

Lãnh đạo phường Hội Phú trao quyết định và tặng hoa chúc mừng các tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn nhiệm kỳ 2026-2031. Ảnh: Bá Bính

Trước đó, ngày 22-11, cuộc bầu cử tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn trên địa bàn phường được tổ chức với 8.348/9.898 đại diện hộ gia đình tham gia, đạt 84,34%. Cuộc bầu cử diễn ra nghiêm túc, dân chủ, đúng quy trình, quy định.

Phát biểu giao nhiệm vụ tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Vũ Mạnh Định đề nghị đội ngũ tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn phát huy tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong, gương mẫu; sâu sát địa bàn, gần dân, lắng nghe và kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Cùng với đó, chủ động phối hợp với cấp ủy chi bộ, ban công tác mặt trận và các đoàn thể giải quyết những vấn đề phát sinh ngay từ cơ sở.

Chủ tịch UBND phường yêu cầu đội ngũ tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn tăng cường vận động nhân dân đoàn kết, đồng thuận, tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự và bảo vệ môi trường; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong hoạt động tại khu dân cư, góp phần nâng cao hiệu quả công tác ở cơ sở.

Lãnh đạo UBND phường trao tặng máy tính, máy in và phần mềm bản quyền cho các khu dân cư trên địa bàn. Ảnh: Bá Bính

Dịp này, Chủ tịch UBND phường Hội Phú tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác tổ chức bầu cử. UBND phường cũng trao máy tính, máy in và phần mềm bản quyền cho 13 thôn, tổ dân phố với tổng kinh phí 272,82 triệu đồng từ ngân sách phường.