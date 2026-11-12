Phường Hội Phú công bố các quyết định về công tác cán bộ

Tại hội nghị, UBND phường công bố quyết định điều động, bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Ái Nguyên - Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường, giữ chức Chánh Văn phòng HĐND và UBND phường; điều động, bổ nhiệm ông Cao Duy Hiền - Trưởng phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị, giữ chức Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công phường. Đồng thời, giao quyền Trưởng phòng Nông nghiệp, Hạ tầng và Đô thị cho ông Nguyễn Thanh Minh - Phó Trưởng phòng.

Quang cảnh hội nghị công bố các quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: Bá Bính

Phát biểu tại hội nghị, Chủ tịch UBND phường Vũ Mạnh Định đề nghị các cán bộ được điều động, bổ nhiệm và giao quyền tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm, nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động nắm bắt nhiệm vụ, tăng cường phối hợp, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền, phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp.

Chủ tịch UBND phường Vũ Mạnh Định trao quyết định cho các đồng chí được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: Bá Bính

Thay mặt các cán bộ nhận nhiệm vụ, bà Nguyễn Thị Ái Nguyên cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy và lãnh đạo phường; đồng thời khẳng định sẽ tiếp tục nỗ lực học hỏi, nhanh chóng thích nghi với yêu cầu công tác mới, cùng tập thể cơ quan, đơn vị đoàn kết, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.