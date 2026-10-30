Phường Hội An trao Huy hiệu Đảng, công bố thành lập Đảng bộ Quân sự phường

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân trao Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 2 đảng viên lão thành. Ảnh: QUỐC TUẤN

Tham dự buổi lễ có Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân; đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy.

Tại buổi lễ, 24 đảng viên thuộc Đảng bộ phường Hội An được trao Huy hiệu 30 năm, 35 năm, 40 năm, 45 năm, 50 năm, 55 năm, 60 năm tuổi Đảng. Trong đó, 2 đảng viên Lê Thị Kim Loan (Chi bộ tổ dân phố Sơn Phong) và Nguyễn Văn Nhự (Chi bộ tổ dân phố Phong Hòa) nhận Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng.

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy và Đảng ủy phường Hội An trao Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho các đảng viên đủ tiêu chuẩn. Ảnh: QUỐC TUẤN

Chương trình cũng công bố quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ phường Hội An về thành lập Đảng bộ Quân sự phường trực thuộc Đảng ủy phường.

Đảng bộ Quân sự phường có 45 đảng viên, 3 chi bộ trực thuộc, gồm: Chi bộ cơ quan Ban Chỉ huy Quân sự phường, Chi bộ Đại đội dự bị động viên và Chi bộ dân quân.

Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Đoàn Duy Tân (thứ 5 từ trái qua) trao quyết định, tặng hoa chúc mừng Đảng bộ Quân sự phường Hội An. Ảnh: QUỐC TUẤN

Đồng thời, công bố quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy phường chỉ định Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự phường, nhiệm kỳ 2025 - 2030.

Theo đó, Bí thư Đảng ủy phường Hội An Trần Chí Cường được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Quân sự phường; Thiếu tá Phan Thanh Khê, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự phường giữ chức Phó Bí thư Đảng ủy Quân sự phường.

Dịp này, lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy thông tin về việc triển khai thực hiện các văn bản của Đảng và Thành ủy, thông tin thời sự quý IV năm 2026.