Phường Hội An Tây công khai đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về du lịch

Du khách tham quan làng gốm Thanh Hà, phường Hội An Tây. Ảnh: KHÁNH LINH

Theo UBND phường, người dân và du khách có thể phản ánh tình trạng chèo kéo, đeo bám, tranh giành khách; gây áp lực mua hàng, sử dụng dịch vụ; thái độ ứng xử thiếu văn minh; niêm yết giá và cung cấp dịch vụ không đúng giá công khai; hoạt động trông giữ phương tiện, bán hàng rong, lấn chiếm không gian công cộng, vệ sinh môi trường, trật tự và cảnh quan tại các điểm tham quan qua hai số điện thoại đường dây nóng hoặc qua Zalo theo số 0935.778.495 (ông Nguyễn Minh Trung, Phó Trưởng phòng Văn hóa - Xã hội phường) và 0905.137.592 (ông Ngô Nguyên Thọ, Giám đốc Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường).

Những phản ánh liên quan đến bảng hiệu, quảng cáo, âm thanh, ánh sáng và hoạt động văn hóa, kinh doanh dịch vụ có dấu hiệu vi phạm quy định cũng được tiếp nhận.

Ngoài ra, người dân, du khách có thể gửi phản ánh qua hộp thư góp ý trên TAMMI OA “Phường Hội An Tây”, chọn mục “Phản ánh - kiến nghị” để cung cấp thông tin.

Để thuận tiện kiểm tra, xác minh, UBND phường đề nghị người phản ánh cung cấp rõ nội dung sự việc, thời gian, địa điểm, tên cơ sở hoặc cá nhân liên quan; kèm hình ảnh, video, hóa đơn, chứng từ nếu có.

Thông tin cá nhân của người phản ánh được quản lý, sử dụng phục vụ quá trình tiếp nhận, xác minh và giải quyết theo quy định.

Phòng Văn hóa - Xã hội và Trung tâm Cung ứng dịch vụ sự nghiệp công phường sẽ trực tiếp tiếp nhận, phân loại, phối hợp kiểm tra, xử lý hoặc tham mưu giải quyết theo thẩm quyền.

Đối với nội dung thuộc trách nhiệm cơ quan, đơn vị khác, thông tin sẽ được chuyển đến đúng đầu mối để phối hợp xử lý và phản hồi kết quả cho người phản ánh khi có thông tin liên hệ.

UBND phường cũng đề nghị các cơ quan, đơn vị, tổ dân phố và cơ sở kinh doanh phổ biến, công khai các kênh tiếp nhận tại địa điểm phục vụ người dân, du khách; đồng thời phối hợp tuyên truyền để cộng đồng tham gia giám sát, góp ý, nâng cao chất lượng hoạt động du lịch trên địa bàn.